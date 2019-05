Sæsonens første krydstogtskib anløber Esbjerg Havn

Esbjerg: Mens krydstogtrederierne også har fået øje på andre vestkysthavne som Hanstholm og Thyborøn indleder Esbjerg Havn mandag morgen krydstogtsæsonen for 2019.

Det sker, når gæster fra krydstogtskibet Astor lægger til ved Englandsvej. Et hornorkester, rød løber og bakskuld skal få gæsterne til at føle sig velkomne, oplyser Esbjerg Havn i en pressemeddelelse.

Skibet er et 176 meter langt krydstogtskib med 600 gæster, oplyser SDK Cruise. Gæsterne kommer primært fra Tyskland.

Det er Business Esbjerg og Esbjerg Havn, der står for den røde løber og hornorkestret fra Fanø, der blandt andet vil spille tyske melodier. Samtidig vil gæsterne også blive tilbudt den lokale specialitet bakskuld på rugbrød, inden de får mulighed for at udforske Esbjerg eller tage en bus til Ribe eller Blåvand. Et informationstelt vil også servicere gæsterne.

- Skibet er af en størrelse, så vi har mulighed for at forkæle gæsterne lidt og hygge lidt om dem, oplyser Marie Warming fra Business Esbjerg i pressemeddelelsen.