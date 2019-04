Efter endnu et voldsomt indbrud i sit galleri flytter en ulykkelig og rasende galleriejer Niels Kongsbak sin indbrudsplagede galleributik til skarpt sikrede lokaler i Kongensgade 100 i Esbjerg. Sådan nogle kæmpeidioter, siger han efter det tredje indbrud natten til mandag.

Esbjerg: De er nogle kæmpeidioter, der gør livet surt for andre mennesker. Niels Kongsbak er træt af at se sit galleri smadret af kunsttyve. Tre gange har ukendte gerningsmænd knust en stor rude i galleriet og stjålet dyre kunstværker. Natten til mandag skete det igen, hvor der blev stjålet og ødelagt kunst for 40.000 kroner på få minutter. De seneste tre uger har kostet galleriejeren 125.000 kroner, som han heldigvis får dækket af forsikringen. Undervejs har han også været udsat for pengeafpresning fra kunsttyvene. En metode, som ikke er ukendt, da det kan være svært at sælge unikke kunstværker. Men nu har Niels Kongsbak fået nok af indbrud, afpresning og smadret kunst. Efter at have fejet skårene af et knust glasfad af Peter Svarrer til 6000 kroner og en keramikkrukke til 5800 kroner op, kan han nu hente nøglerne til nye gallerilokaler i topsikrede omgivelser. - Her er rullegitter, røggaskanoner og panserglas i galleriet. Der har været vintage-urmager med kostbare ure tidligere, og så kan de bare komme an, siger Niels Kongsbak.

Denne gang har de smadret to store kunstværker med stenen, men det er nok ikke en personlig vendetta mod mig. De er bare fuldstændig ligeglade. Niels Kongsbak, galleriejer

De helt specielle keramikfigurer koster knap 4000 kroner stykket. De er let genkendelige, og dermed svære at sælge som tyvekoster. Niels Kongsbak tror, at der kan være tale om bestillingsarbejde. Privatfoto

Føler sig lidt alene Han er rystet over indbrudstyvene, som har brugt samme fremgangsmåde hver gang: De kaster en SF-betonsten gennem en stor butiksrude, og denne gang har de rakt ind i vinduesudstillingen og taget to finurlige og unikke keramikfigurer samt syv små bronzefigurer. En anden gang har tyvene knust hele ruden og er gået ind i butikken og stjålet fire sjældne Troels Trier-malerier. - Det er helt sikker bestillingsarbejde, mener Niels Kongsbak. Han ærgrer sig over, at tyvene ødelægger for meget større beløb, end de stjæler. - Denne gang har de smadret to store kunstværker med stenen, men det er nok ikke en personlig vendetta mod mig. De er bare fuldstændig ligeglade. Men Niels Kongsbak føler sig lidt alene i disse dage. - Jeg er jo bare en lille kunstner, der forsøger at få et galleri til at fungere, så det er træls at blive forfulgt. Men politiet siger, at tyvene arbejder efter en plan. Sidst skulle de have fat i fire Troels Trier-malerier, og denne gang var det så skulpturerne.

Den to gange to meter knuste rude er et sørgeligt syn - nu for tredje gang. Snart flytter galleriet til topsikrede lokaler med panserglas, rullegitter og røggaskanoner. Privatfoto

Tyvene laver afpresning Galleriejeren har også været udsat for noget, der ligner afpresning. Ved det første indbrud blev han ringet op, mens han ryddede op i det smadrede galleri. - Du har vist mistet nogle bronzeting. Hvis du giver mig en dusør på 10.000 kroner, kan jeg fortælle dig, hvor tingene er, lød stemmen i telefonen. Niels Kongsbak afviste straks afpresningen. Det kunne kun være gerningsmanden, for indbruddet var slet ikke omtalt på dette tidspunkt. Opkaldet kom fra et taletidskort, så opkaldet er ikke blevet opsporet. Natten til mandag var det både keramik og bronze, der blev stjålet. De to keramikskulpturer af keramiker Søren Wullum er helt specielle og ligger i prisklassen 3000-4000 kroner stykket. - Dem tager man ikke fejl af, de findes ikke andre steder, fortæller Niels Kongsbak om de finurlige figurer "Pebersvend" og "Buffalo Bent". Ved det første indbrud for tre uger siden blev der også stjålet to figurer af Søren Wullum.

For 6000 kroner knust glas-kunsthåndværk af Peter Svarrer, der stammer fra Esbjerg. Privatfoto

Klar til at flytte Seneste indbrud skete natten til mandag ved 03.14-tiden. Som tidligere var metoden at smide en såkaldt SF-sten gennem en rude i en passage ved butikket. Niels Kongsbak er klar til at flytte galleriet i dag mandag eller tirsdag, men et lille problem er, at der er kunstrunde i påsken, og her er galleriets nuværende adresse i kataloget. - Så på en måde har jeg ikke lyst til at ligge under for sådan nogle idioter, der smadrer mine ruder og stjæler. Men det er heller ikke sjovt at skulle stå op og vente på afdækning og skadesservice midt om natten. Om Kunstrunden Sydvestjylland i påsken 19.-21. april kommer forbi Galleri Kongsbak i Strandbygade 56 eller i de nye indbrudssikre lokaler Kongensgade 100, vides endnu ikke.

Pebersvend, hedder denne fyr, som man ikke skal købe. Det kan ende med en sigtelse for hæleri. Privatfoto