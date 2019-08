Sådan kan politikerne få Esbjerg Kommunes økonomi på ret køl

I slutningen af september skulle økonomiafdelingen have et mere præcist billede af Esbjerg Kommunes økonomiske muligheder i det kommende år, hvor forhandlingerne mellem Kommunernes Landsforening og regeringen forventes at være afsluttede. Men bedste bud er i øjeblikket, at der vil være en ubalance på cirka 160 millioner kroner årligt i det kommunale budget. Arkivfoto: Lars Lau Thygesen