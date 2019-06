Sådan fejrer hedningene solhverv

Midsommeren markeres med solhvervsfest på Ribe VikingeCenter, hvor alle har mulighed for at komme gratis ind.

Ribe: Fra kl. 12 fredag 21. juni vil alle borgere i Esbjerg Kommune have gratis adgang til Ribe VikingeCenter. Vikingerne på Ribe VikingeCenter trækker i festtøjet og fejrer årets længste dag. Solens livgivende kraft og for den sags skyld også regnen blev aldrig taget for givet i vikingetiden, og solhvervsritualet var en måde at takke guderne og sikre en god høst.

Sygesikringskort

Det er ikke alene en chance for at opleve vikingernes solhvervsfest, men også en lejlighed til at se sig omkring på resten af centret som for eksempel Ringvolden, hvor krigere og bueskytterne holder til, eller Ripa By år 825, hvor man kan udfordre hinanden i vikingelege.

På Ribe VikingeCenter møder man i øvrigt ikke kun hedenske vikinger, men også kristne, og der er naturligvis også mulighed for at se Ansgar Kirke år 860.

Borgere fra Esbjerg Kommune skal lige huske sygesikringskortet, hvis de vil gratis ind.