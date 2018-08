Så må der grilles igen

Esbjerg Kommune: Siden den 2. juli har der været afbrændingsforbud i både Esbjerg, Varde og Fanø Kommuner.

Det har blandt andet betydet, at mange grillfester i sommerferien er blevet aflyst eller har fået et andet kulinarisk indhold, men den senere tids regn har vædet naturen så meget, at Sydvestjysk Brandvæsen nu ophæver forbuddet.

Med virkning fra mandag den 13. august klokken 17.00 er forbuddet, der blev udstedt jævnfør beredskabsloven og afbrændingsbekendtgørelsen, ophævet, oplyser Sydvestjysk Brandvæsen i en pressemeddelelse.

Sydvestjysk Brandvæsen opfordrer dog som altid til forsigtighed og omtanke ved enhver brug af åben ild, og opmærksomheden henledes endvidere på, at afbrænding af haveaffald skal ske jævnfør de enkelte kommuners regler om afbrænding og bortskaffelse af haveaffald.