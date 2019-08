Så kan der indstilles til Byens Bedste

Igen i år står JydskeVestkysten bag Byens Bedste, der kårer de bedste inden for en lang række kategorier som shopping til ham og hende eller caféer, og nu er det muligt at indstille lige netop din favorit.

Esbjerg: I 2018 blev det en ubetinget succes, og derfor er sejlene sat til, at Byens Bedste også i 2019 bliver et hit, men før, det hele kulminerer med et awardshow i Musikhuset Esbjerg til oktober, kan du være med til at påvirke, hvem der i sidste ende kan stemmes på.

Det er nemlig nu blevet tid til at indstille netop din favorit, som Byens Bedstes jury skal udvælge finalisterne fra.

Der kan indstilles i følgende kategorier: 1. Frisør, 2. Shopping til ham, 3. Shopping til hende, 4. Restaurant og cafébesøg, 5. Fredagsbar, 6. Take away, 7. Kulturoplevelse, 8. Inspiration til hjemmet, 9. Foreningslivet, 10. Håndværker og 11. Genbrug og Loppefund.