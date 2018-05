Så er der serveret: Street Food Esbjerg er åben

Madglade esbjergensere skal ikke længere kigge misundeligt mod København, Århus, Odense, Aalborg eller sågar Randers, Viborg og Vejle. Efter måneders venten åbnede Street Food Esbjerg onsdag middag i det gamle ESA Bio i Kongensgade.

Esbjerg: Luftsirenernes årlige middagshyl blev onsdag godt og grundigt overdøvet i det gamle ESA Bio. Den gamle teater- og biografsal var i stedet indhyllet i et sammenkogt lydtapet af hurtigt snittende knive på skærebrætter, sydende olie på varme pander, boblende gryderetter på blus og livlig mumlen fra frokostsultne spisegæster. Efter måneders venten gik dørene til Esbjergs nye gademadskollektiv, Street Food Esbjerg, endelig op. Et lige dele sultent og nysgerrigt publikum standsede kortvarigt gennemstrømningen i Kongensgade, mens viceborgmester Susanne Dyreborg fra Dansk Folkeparti, i borgmester Jesper Frost Rasmussens (V) fravær, klippede snoren. - Street Food passer perfekt til en by som Esbjerg. Her går byens fine kulturtilbud hånd i hånd med havnens rå image. Vi har noget for enhver smag. Nu også helt bogstaveligt her i vores nye madmekka. En storby skal være levende, sprudlende og i konstant forandring. Der skal være kreative ildsjæle, der tør prøve nye ideer af. Og det beviser vi i dag, at Esbjerg i den grad lever op til, sagde Susanne Dyreborg, inden hun klippede afspærringsbåndet over i to og gav esbjergenserne frit lejde til selv at gå på opdagelse.

Hele verden samlet i Esbjerg Indenfor ventede dufte og smage fra alle verdens gadehjørner fra de i alt 16 forskellige salgssteder og barer fordelt på cirka 800 kvadratmeter. Madmekkaet er bygget op i fire niveauer og i foyeren er der juice- og kaffebar. Herfra kan man bevæge sig ned i salen, hvor de gamle teater- og biografsæder er blevet erstattet af køkkener i alle afskygninger og en håndfuld forskellige siddepladser, hvor maden kan nydes. I sommermånederne kan man desuden nyde godt af den overdækkede gårdhave, der har sin egen containerbar. Street Food Esbjerg har stået for rammerne, men de enkelte madboder har selv stået for indretningen og udsmykning af køkken og facade. I det afrikanske køkken har man eksempelvis valgt marokkanske fliser og i flere af de asiatiske køkkener er man tyet til bambus, mens den engelske fish & chips bod har satset på et mere maritimt udtryk med blåhvide striber, en redningskrans og flerfarvede vindmøller.

