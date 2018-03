Så er der redt op i storkerederne i Ribe

- Der er for blot en uge siden blev set storke ved Sdr. Farup her i nærheden, og det første træk af storke, der har overvintret i Spanien, kan sådan set komme, hvornår det skal være nu, vi skal bare have lidt mere varme, siger Trygve Marthinsen.

Fem reder i Ribe Midtby blev sat i stand, så de ser indbydende ud og måske kan lokke et storkepar til at slå sig ned med fin udsigt over Danmarks ældste by.

Regnorme og padder

Mens oldermanden fortæller, knokler to mand med reden på toppen af det gamle rådhus i Ribe. Fra en kurv på en stor lift inspicerer de redens stand og fjerne dårlige grene. Grenene er flettet omkring en rund bund af metal, der kommer spagnum i bunden og halm øverst, og så sørger de for, at der bliver vandet, hvis der er for tørt.

De to mænd er storkeekspert Hans Skov fra Aarhus og Michael Vogt, der er smed i Farup, og som har stillet liften til rådighed, så rederne kan blive så attraktive som muligt.

- Ribe Storkelaug opstod midt i 80'erne, men der er blevet sat storkereder i stand i Ribe i mere end 50 år, fortæller Trygve Marthinsen.

Og han ser som sagt med optimisme på muligheden for at få storke i rederne i Ribe i år.

- Vi har så godt som hvert år storke i rederne i en periode, det er bare ikke så ofte, at det ender med unger. I de senere år har der været en fremgang på 30 procent af storke i Europa, så vi har da lov at håbe på ynglende storke hos os i år. Ungerne skal have regnorme, og det kræver afgræssede marker, for at storkene kan finde ormene. De voksne storke lever af padder af forskellige slags, oplyser oldermanden.