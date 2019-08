Så er der lagt op til kø ved byarkivet i Esbjerg

Esbjerg: Byhistoriske Arkivs aktivitetskalender for efteråret og vinteren er på klar og tirsdag 13. august klokken 10.00 åbnes for billetsalget til flere af aktiviteterne. Billetsalget begynder samtidigt i læsesalen og i webshoppen.

Interessen for at deltage er som regel stor, så - for dem, der ikke sidder klar ved tasterne derhjemme klokken 10.00 - åbnes for udlevering af kø-nummer på tirsdag fra omkring klokken 07.00 i arkivets læsesal.

Der kan blandt andet købes billetter til de populære havneture, som går under betegnelsen "Esbjerg - en utrolig historie". Turene begynder i Byhistorisk Arkiv med et oplæg ved arkivchef Jørgen Dieckmann Rasmussen. Herefter kører deltagerne i bus på en guidet tur "på havnen", hvor man også kommer inden for det afspærrede område, man normalt ikke har adgang til. Der er arrangeret tre ture i efteråret.

Der er billetsalg til kursusrækkerne "På opdagelse i din kommune Esbjerg" og "Mit Esbjerg", til flere foredrag, billedaftener samt ture og arrangementer i samarbejde med Sydvestjysk Egns- og Slægtshistoriske Forening.

Flere foredrag, kurser og medlemsmøder kræver ikke forhåndstilmelding - man kan blot møde op, og betale eventuel entré ved indgangen.

For kurser arrangeret i samarbejde med Sydvestjysk Folkeuniversitet sker tilmeldingen direkte til Esbjerg Byhistoriske Arkiv per mail til byhistoriskarkiv@esbjergkommune.dk eller telefon 7616-3900.

Det samlede program kan hentes i fysisk form i læsesalen, Esbjerg Byhistoriske Arkiv og på biblioteker.