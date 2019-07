Den socialdemokratiske folketingsgruppe har konstitueret sig, og posterne er fordelt. Esbjergs nyvalgte folketingsmedlem, Anders Kronborg, er blevet formand for et udvalg, har fået plads i to andre og skal være ordfører inden for landbrug, fødevarer og dyrevelfærd.

Socialdemokratiets folketingsgruppe har netop konstitueret sig, og det er blevet til flere store arbejdsopgaver for Kronborg i den kommende folketingsperiode - og dermed også en del pligtlæsning af faglitteratur inden for forskellige områder. Anders Kronborg er blevet formand for Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg, og derudover har han fået sæde i Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget, udvalget for Landdistrikter og Øer samt Miljø- og Fødevareudvalget. Desuden er han blevet partiets ordfører inden for landbrug, fødevarer og dyrevelfærd.

Esbjerg: 37-årige Anders Kronborg (S), nyvalgt folketingsmedlem for Esbjerg By & Fanø, får en ordentlig bunke lektier med hjem til den forestående sommerferie.

- I forhold til posten som ordfører inden for landbrug, fødevarer og dyrevelfærd og pladsen i Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg, så er det jo et meget vigtigt område for blandt andet beskæftigelsen, skatteindtægter, eksport og import, og Danmarks skal også i fremtiden være et attraktivt landbrugsland, hvor vi har sunde fødevarer, og hvor dyrene har det godt. Tusindvis af danskere er beskæftiget inden for landbrugs- og fødevarersektoren, og jeg tror på et skarpt fokus på dyrevelfærd, et landbrugserhverv, der passer godt på naturen og vores allesammens drikkevand, og gode løn-og arbejdsvilkår til de borgere, der arbejder på slagterier, mejerier og i hele forædlingssektoren. Danske landbrugsvarer er berømte for deres kvalitet, konstaterer Kronborg og tilføjer, at FNs verdensmål for bæredygtighed skal spille en central rolle i fremtidens landbrug.

- Jeg glæder mig rigtig meget over alle posterne, og i den forbindelse kan jeg ikke sige, at jeg er mere glad for det ene frem for det andet. De er alle vigtige på hver deres måde, konstaterer Kronborg og fortsætter:

Kronborg, der kommer i Folketinget med et rygstød på 8.607 personlige stemmer, er lykkelig for posterne:

Børn og skole

Anders Kronborg er med valget til Folketinget gået på orlov fra sin stilling som lærer på Vitaskolen i Esbjerg, men med formandsposten for Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg kommer han ikke til at slippe den verden: - Det er også en opgave jeg glæder mig rigtig meget til. Børn skal have en god og tryg start på tilværelsen - gode normeringer i daginstitutioner er helt afgørende. Folkeskolen, ungdomsuddannelserne, fritid- og klubtilbud også inde under det udvalg, jeg nu bliver formand for, og jeg havde næsten ikke turde drømme om, at jeg fik sådan en post.

Pladserne i Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget samt i udvalget for Landdistrikter og Øer rammer også lige ned i den vestjyske valgkreds, som Anders Kronborg repræsenterer:

- Esbjerg er jo Danmarks Energimetropol, og derfor er det også vigtigt, at Esbjerg har sin socialdemokratiske repræsentant siddende i Folketingets Energi-, Forsynings- og Klimaudvalg. Og i forhold til Folketingets udvalg for Landdistrikter og Øer, så er den plads af stor betydning for Fanø og området omkring Esbjerg. I det udvalg drøftes ting som færgedrift til øer og vækst, arbejdspladser og udvikling i landdistrikterne, så også de poster rammer lige ned i emner, der er vigtige for både Esbjerg Kommune og for mig, siger Kronborg.

Ud over de nævnte poster har Anders Kronborg også fået plads i Nordisk Råd.