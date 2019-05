Så er Guldægget også åbnet i Jerne

Esbjerg: Den 28-årige Lone Arge-Kristensen fra Hunderup-Sejstrup er butikschef hos Guldægget, som mandag slog dørene op på Strandby Kirkevej i de lokaler, som Baguette tidligere havde. Lone har før været beskæftiget i hotel- og restaurationsbranchen i 12 år og kommer fra et job som souschef på Hotel Britannia. Hun er udlært tjener på Restaurant Gl. Havn, hvor hun efterfølgende var restaurantchef.

- I hotel- og restaurationsbranchen havde jeg ofte aften- og weekendarbejde, og det kunne jeg ikke rigtig få til at hænge sammen med, at jeg og min mand Hans Erik har to små børn, nemlig Ella på tre år og Valdemar på et år, fortæller Lone.

Derfor blev jeg meget glad, da Mark Mikkelsen fra Guldægget tilbød mig jobbet som butikschef, hvor vi har åbent fra klokken 06.30 til 17.30 fra mandag til fredag og klokken 06.30-12.00 lørdag og søndag, tilføjer Lone.

Guldægget på Strandby Kirkevej er det fjerde Guldæg. Den første butik med Mark ved roret åbnede i juli 2014 i Kongensgade, mens butikken med café på Torvet blev startet i maj 2016. Nummer tre Guldæg blev åbnet hos Meny i Hjerting i maj 2017, og nu er det så borgerne i Jerne, som får glæde af nummer fire.

Mark Mikkelsen og faderen Michael Mikkelsen har overtaget butikken på Strandby Kirkevej efter Joan og Flemming Nielsen og glæder sig over, at der kører masser af biler forbi stedet.