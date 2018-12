Så blev det jul i Tarp

Formand for Sundhed & Omsorgsudvalget i Esbjerg Kommune, Olfert Krog (DF), blev forhindret i at møde op som planlagt ved julegaveoverrækkelsen på Landlyst, men han fik i en hilsen udtrykt sin taknemmelighed for fondens donation og ønskede alle en glædelig jul.

Stor glæde

Som afslutning på arrangementet fik beboerne et par smukke julenumre på blokfløjte af Duo Bragi, og flere af de ældre sad med lukkede øjne og nød tonerne.

- Ah, så sænkede freden sig. Så blev det for alvor jul, smilede en af beboerne.

Og de ældres glæde ved gaverne er stadig drivkraften og hovedårsagen til den årlige donation, fortæller Ove Brinck Sørensen, der er bestyrelsesformand i Oskar Og Lida Nielsens Fond.

- Vi gjorde det første gang for fem år siden som en modreaktion på direktionens forslag om at droppe julearrangementer for plejehjemsbeboerne for at spare lidt kroner. Det blev så stor en succes og spredte så stor glæde hos både de ældre, de pårørende og de ansatte, at vi valgte at fortsætte. Det er blevet en god tradition, og står det til mig, gentager vi det også næste år. Vi oplever tit, at det er de mindre donationer, som denne her kan karakteriseres som, der spreder allerstørst glæde hos modtagerne, siger Ove Brinck Sørensen.

Han oplyser, at hver julegave har en værdi på omkring 300 kroner.