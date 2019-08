SU'en rækker længere for de studerende i Esbjerg

Esbjerg: Snart er der studiestart og mange af de nye, håbefulde studerende skal finde sig en bolig.

Men det er bestemt ikke lige meget hvor i landet, studioboligen er placeret, viser en undersøgelse fra Akutbolig.dk, som afslører store forskelle på hvor meget bolig de kommende studerende kan få for SU'en.

Blandt de 36 studiebyer er København ikke overraskende dyrest. Her rækker SU'en i gennemsnit til en lejebolig på 34,2 kvadratmeter. Dette er vel og mærke, hvis hele SU'en går til huslejen. Hvis studerendes økonomiske råderum skal række til andet end bolig, må de studerende derfor nøjes med langt mindre.

Langt lysere ser det ud for de studerende, som starter i eksempelvis Esbjerg. Her har hver studerende, hvis de bruger hele SU'en på bolig, råd til en lejebolig på 65,3 kvadratmeter. I Danmarks billigste studieby, Lemvig, kan studerende på SU få fingrene i hele 89,4 kvadratmeter.

Undersøgelsen er baseret på kvadratmeterpriser på 5.937 lejeboliger i studiebyerne, der har været annonceret ledige på Akutbolig.dk i løbet af seneste fire måneder. Studiebyerne, som er inkluderet i undersøgelsen, indebærer de 36 byer, hvor en eller flere videregående uddannelser er placeret. I beregningen af antal kvadratmeter på SU, er der taget udgangspunkt i en SU efter skat på 5.286 kroner per måned. Dette beløb er baseret på satsen for 2019, og tager udgangspunkt i, at det er den studerendes eneste indtægt.