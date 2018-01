STOC fortsætter med nye ejere

De nye ejere har valgt at tage imod tilgodesedler og gavekort fra det tidligere STOC, dog til den halve pris, da resten af butikken også er nedsat 50 procent. Billedet her er fra Fredericia, hvor de nye ejere håber at sælge konceptet videre. Arkivfoto

Der er godt nyt til alle de kunder, der i begyndelsen af januar måtte se gavekort modtaget som julegaver blive værdiløse efter herretøjskæden STOCs konkurs. To butiksindehavere i Esbjerg og Kolding har opkøbt boet, og nu fortsætter butikken i Kongensgade under samme navn.

Esbjerg: På årets første arbejdsdag, tirsdag den 2. januar, begærede indehaveren af butikskæden STOC selskabet konkurs. Dermed måtte kædens fire butikker i Esbjerg, Kolding, Fredericia og Skanderborg alle dreje nøglen om senere samme eftermiddag. Det fik sindene i kog på de sociale medier. På Facebook luftede en lang række kunder deres utilfredshed med, at gavekort solgt som julegaver med et trylleslag mistede deres værdi, uden at kunderne kunne nå at indløse dem. Men hvis ikke man har smidt gavekortet ud, er der gode nyheder. To butiksindehavere fra Esbjerg og Kolding er nemlig gået sammen om at opkøbe konkursboet. Derfor fortsætter butikkerne i Esbjerg, Skanderborg og muligvis også i Fredericia.

STOC Med åbningen af STOC i Fredericia tilbage i september kunne kæden tælle i alt fire butikker, der alle forhandlede et bredt sortiment af tøj og accessoires fra store brands som Levi's, Ellesse, Just Junkis, Le Fix og Minimum.I oktober var der desuden snak om at udvide kæden med endnu en butik i Esbjerg, men tirsdag den 2. januar gik kæden med cirka 13 medarbejdere konkurs.

Erfarne opkøbere Opkøberne er Micki Bertramsen, indehaver af tøjbutikken Marcus i Broen Shopping, og Jesper Gaardsvig, indehaver af Marcus i Kolding Storcenter. - Konkursboet blev sat til salg på en auktion, og vi vandt mod tre andre bydere. Opkøbet betyder, at vi nu har overtaget navnet, varelageret og inventaret, forklarer Micki Bertramsen. I Kolding afvikles butikken, mens det i Skanderborg er det lykkedes at sælge forretningen til en tidligere butikschef, der nu fortsætter under et andet navn. På samme måde håber de nye ejere at kunne finde en køber til forretningen i Fredericia og i Esbjerg Storcenter ligger man lige nu i forhandlinger med centerchefen om det butikslokale, hvor STOC skulle åbne i slutningen af januar.