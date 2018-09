SGI trækker divisionshold

Håbet om, at Esbjerg kunne få et 1. divisions damehåndboldhold er så godt som slukket, efter at SGI Håndbold har trukket deres 2. divisionshold grundet spillermangel.

Esbjerg: Det skulle have været ugen, hvor den nye sæson blev skudt i gang for SGI Håndbolds 2. divisionsdamer. Men der kommer til at gå lang tid, før SGI Håndbolds damer kommer til at spille en divisionskamp. Holdet er grundet spillermangel blevet trukket, så klubbens bedste damer nu er at finde i serie 1.

- Vi har trukket os, da vi simpelthen var for få til, at vi kunne få det til at hænge sammen. Vi havde et møde, hvor vi kiggede hinanden dybt i øjnene og fandt frem til, at dette ikke var holdbart, fortæller Lars Jytzler, der skulle have stået i spidsen for 2. divisionsholdet.

Esbjergenserne, der forud for sidste sæson rykkede op i 2. division, var nede på blot at have ni spillere i truppen.

- Vi havde en utrolig smal trup på ni spillere grundet to langtidsskader og tre spillere, som skulle ud at rejse, fortæller Lars Jytzler, der efter trækningen af 2. divisionsholdet nu skal stå i spidsen for Ribe HK's U16-drenge.