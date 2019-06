SF'er skålede for fremgang - men tror ikke på plads i Folketinget

SF'eren Mikkel Ammitzbøll og socialdemokraten Henny Fiskbæk glæder sig begge over lokal fremgang til deres partier. Men de føler sig også ret overbeviste om, at de ikke skal skrive MF'er på visitkortet, når de personlige stemmer tælles op torsdag.

RIBE: Både i Esbjerg Bykreds og i Esbjerg Omegnskreds kunne Socialdemokratiet og SF notere pæn fremgang i antallet af stemmer sammenlignet med Folketingsvalget for fire år siden.

Men fremgangen rækker næppe til, at socialdemokraten Henny Fiskbæk og SF'eren Mikkel Ammitzbøll vil kunne skrive folketingsmedlem på visitkortet, når de personlige stemmer tælles op torsdag.

Det siger de begge samstemmende onsdag aften, da det står klart, at Socialdemokratiet på landsplan står til stort set status quo, mens SF på landsplan står til en markant mandatfremgang.

- Jeg glæder mig over, at vi får en ny regering, og jeg glæder mig over, at vi lokalt får fremgang. Men det rækker næppe til mere end ét mandat i Sydjyllands Storkreds, og det mandat går givetvis til Karina Lorentzen Dehnhardt, siger Mikkel Ammitzbøll om SF's valgresultat.

Han hæfter sig ved, at SF lokalt har kørt en god valgkamp og har fået nye medlemmer og aktive, som har ført en god valgkamp.

- I Esbjerg er vi en del af den fremgang, vi har fået på landsplan, og det er jeg glad for, siger han.

I omegnskredsen gik SF frem med 1,9 procent, mens partiet fik 2,5 procent ekstra i bykredsen.

Henny Fiskbæk glæder sig også over den lokale socialdemokratiske fremgang. 3,1 procent ekstra i omegnskredsen og 3 procent ekstra i bykredsen, hvor S ender med 30,9 procent af alle stemmer.

- Det er fantastisk, og det skyldes ikke mindst det kæmpe arbejde, vores mange frivillige har lavet. Det er baggrunden for det gode resultat, mener Henny Fiskbæk.