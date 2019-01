SF vil lade den kommunale sparekniv skære i politikernes aflønning

SFs gruppeformand og formand for Børn & Familieudvalget, Diana Mose Olsen, foreslår at skære i politikernes honorarer for at nå de sparemål, som byrådet har sat sig selv. Arkivfoto: Chresten Bergh.

SFs gruppeformand og formand for Børn & Familieudvalget, Diana Mose Olsen, foreslår nu, at udvalgsmedlemmer og ditto formænd går ned i løn for at komme i mål med de vedtagne besparelser på den politiske virksomhed i Esbjerg Byråd.

Esbjerg Kommune: Politikerne bør gå forrest med en beskæring af deres egen aflønning i form af de vederlag, der gives til udvalgsformænd og udvalgsmedlemmer, i den sparerunde, der lige nu er i gang på Esbjerg Kommune. Det mener gruppeformanden for SF, Diana Mose Olsen, der også er udvalgsformand for Børn & Familie og medlem af økonomiudvalget, og hun fremsætter dermed et spareforslag, der vil ramme hende selv med godt 8.200 kroner brutto årligt. Som tidligere beskrevet i JydskeVestkysten vedtog politikerne ved sidste års budgetforlig massive besparelser på det kommunale budget for de kommende år, og det blev i samme ombæring besluttet, at der også skulle spares på budgettet for politisk virksomhed i kommunen. Den politiske organisation for Esbjerg Kommune har - i lighed med andre kommunale områder - sit eget budget. For 2019 ligger budgettet på cirka 18,5 millioner kroner, i 2020 på godt 15 millioner kroner, i 2021 på cirka 17,6 millioner kroner og i 2022 på 17,6 millioner kroner. I år skal politikerne reducere 210.000 kroner, næste år der stå 343.000 kroner mindre på bundlinjen, men der er langt fra enighed om, hvor pengene skal findes. Forvaltningen er kommet med en række forslag for at nå målet - blandt andet at afskaffe politikernes printere i hjemmet og de tilhørende toner-patroner, forplejningen til byrådsmedlemmerne i form af håndmadder før byrådsmøderne, hotel-overnatning, udenbys budgetseminarer og abonnementer på aviser og tidsskrifter.

Forslag og vederlag Et byrådsmedlem får omkring 110.000 kroner i grundløn. Hertil kommer et vederlag for at sidde i et politisk udvalg. Det ligger på 49.000 kroner. Nogle politikere har sæde i to udvalg.En udvalgsformand får 276.000 kroner oveni for at bestride formandsposten, og hertil kommer honoraret for at sidde i økonomiudvalget. Sidstnævnte ligger på 114.000 kroner årligt.



Hvis der fjernes tre procent af vederlagene, sådan som SF foreslår, for udvalgsmedlemmer og udvalgsformænd, vil menige udvalgsmedlemmer i de forskellige politiske udvalg få 1.470 kroner ned i løn årligt, udvalgsformænd mister 8.280 kroner årligt - og beløbet er knap 12.000 kroner, hvis der fra udvalgsformændene også tages tre procent af det vederlag, som de får for at sidde i økonomiudvalget.



Menige medlemmer af økonomiudvalget skal, hvis forslaget vinder gehør, af med 3.420 kroner årligt.

Vågn op Lige nu er sagen lagt over til de politiske grupper, og mandag om en uge bliver den så igen forelagt politikerne i økonomiudvalget. Her vil også SFs forslag om en tre procents besparelse på udvalgsformænd- og ditto medlemmers vederlag fra 2020 blive fremlagt, hvilket ifølge en løselig beregning fra byrådssekretariatet vil give en besparelse på i alt cirka 110.000 kroner årligt. - Hvis vi tager de besparelsesforslag, som forvaltningen har fremsat - og dem kan SF godt være med på - og samtidig beskærer vederlagene, så er vi i mål for 2019 og 2020. Vi har stillet os selv en opgave, og jeg synes, vi skal se at komme i gang og gå forrest - uden at kny. Der er ingen, der synes, det er sjovt, men vi kan ikke forvente, at vores institutioner og forvaltninger gør noget, som vi ikke selv kan eller vil gøre. Jeg ved godt, der er nogle, der siger, at det er for fattigt, når vi ikke engang har råd til håndmadder og toner-patroner, men der må jeg bare sige "vågn op til virkeligheden, siger Diana Mose Olsen.

Studieture De enkelte udvalg tager jo ind i mellem på studieture - kunne besparelsen ikke hentes her, sådan som nogle jo har foreslået i interne diskussioner? - Jeg må sige, at jeg hellere vil gå ned i vederlag end fjerne udviklingsorienteret arbejde, der skal medvirke til at fremtidssikre vores kommune. Vi skal sikre, at vi er i stand til at træffe de rigtige beslutninger for udviklingen af vores kommune, og derfor er det vigtigt, vi kommer ud og ser, hvordan andre gør, og henter gode idéer og inspiration med hjem, mener Diana Mose Olsen. Vederlag til borgmesteren, viceborgmesteren og byrådsmedlemmer er statsligt fastsat, så dem kan der ikke rokkes ved. Borgmester Jesper Frost Rasmussen (V), der udtaler sig på vegne af Venstres gruppe, siger, at han er åben over for alle forslag, men at det er for tidligt at konkludere, hvordan besparelserne på det politiske niveau vil ende.