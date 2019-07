SF: Erhvervslivet må til lommerne og bidrage mere

- Vi er pressede på voksenhandicap- og familieområderne, og vi ligger i forvejen ved bunden på dagtilbud. Skoletilbuddet er heller ikke prangende, og der er ingen anden udvej end at forøge indtægterne, så vi har et niveau for borgernær velfærd, vi kan være bekendt. Vi har i lang tid talt om, at vi skal have budgetterne til at balancere, men det kommer aldrig til at ske, for hver gang der kommer en ny lov, følger der en regning med. Det, vi får i bloktilskud, dækker aldrig, og jeg frygter da, at det samme gør sig gældende i forhold til de minimumsnormeringer i dagpasning, som partierne bag den nye regering har indgået aftale om, siger Diana Mose Olsen.

Det siger gruppeformanden for SF i Esbjerg Byråd, Diana Mose Olsen, og hun ligger dermed fuldstændigt på linje med meldingerne fra gruppeformanden for Socialdemokratiet, Søren Heide Lambertsen.

Esbjerg Kommunes økonomi er under hårdt pres, og det er ikke længere muligt at spare sig ud af ubalancen - derfor er der heller ingen anden udvej end at gribe til skattestigning.

Ingen udsigt til reform

Du hælder mest til en genindførelse af dækningsafgiften i stedet for en forhøjelse af personskatten - hvorfor det?

- Fordi vi for det første har forhøjet personskatten én gang, for det andet, fordi det er et værktøj, der rammer skævt. De bredeste skuldre må bære mest, og når erhvervslivet ønsker fagudlært arbejdskraft, ordentlige dagtilbud og folkeskoler, gode veje og en bred vifte af fritidstilbud, så det kan tiltrække den bedste arbejdskraft, så må erhvervslivet også være med til at betale gildet. Det nytter ikke kun at ville, at den kommunale service er i top - man må også bidrage til det, for det koster altså, og vi har ingen steder at hente pengene, siger Diana Mose Olsen.

Hun ærgrer sig over, at der i aftalepapiret mellem De Radikale, SF, Enhedslisten og Socialdemokratiet i forbindelse med dannelsen af den socialdemokratiske mindretalsregering ikke er indføjet et afsnit om at levere på provinskommunernes ønske om en reform af det kommunale udligningssystem - fordelingen af penge mellem landets kommuner.

- Jeg bakker meget op om borgmesterens kamp for en mere retfærdig fordeling af pengene, for der er ingen sammenhæng mellem størrelsen af vores udfordringer og så det bloktilskud, vi modtager. Desværre er der nok ikke udsigt til, at der kommer en snarlig reform, som får Danmark til at hænge bedre sammen, og i mellem tiden kommer Christiansborg-politikerne med det ene løfte til borgerne efter det andet, som vi ikke har økonomi til at indfri, siger Diana Mose Olsen.