SF: Energimetropolen skal være klima-kommune

Esbjerg Kommune bør snarest muligt melde sig under fanerne som klimakommune, så Danmarks Energimetropol i lighed med to tredjedele af landets andre 98 kommuner kan arbejde målrettet med nedbringelse af CO2-udslippet.

Det mener SFs Jørn Boesen Andersen, som dermed - og ikke for første gang - forsøger at skabe interesse for at få en status som klima-kommune på det kommunale budget. Allerede i 2013 ærgrede byrådsmedlemmet sig over, at der ikke blev plads til klimaet på det kommunale husholdningsbudget, men nu tager han kampen op igen:

- Vores nærmeste naboer, Varde og Vejen kommuner, er tilmeldt som klimakommuner hos Danmarks Naturfredningsforening, og Esbjerg bør ikke bare være landskendt som Energimetropolen, men som den grønne og energivenlige energimetropol. Der er ikke krav om, at man køber sig ind på en stor, forkromet løsning - vi kan fint bygge videre på de systemer, vi har i forvejen. Men til trods for, at vi igennem mange år har haft fokus på at energioptimere vores kommunale bygninger, så er det altså ikke lykkedes os at nedbringe CO2-udslippet fra kommunale aktiviteter væsentligt, og derfor tror vi i SF på, at vi skal have en stærkere styring på området, siger Jørn Boesen Andersen.