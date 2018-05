SE MASSER AF BILLEDER: Rekordstor bierfest med mange feststemte gæster

Ribe: Der blev hoppet på borde og bænke, lavet kædedans, skrålet i kor, drukket litervis af øl og masser af shotsrør og danset med fuld gas, da der fredag aften var Tulibierfest i det store telt på Hovedengen.

På den måde var stemningen lige præcis som den plejer at være - nemlig skyhøj. Og til årets fest var der faktisk endnu flere, der fik fornøjelse af at være med i festlighederne, da der var gjort plads til endnu flere gæster i teltet.

- Vi har haft over 1400 gæster inde i teltet fra start af, og det er flere end tidligere år, fordi vi har gjort mere plads til bordene. Vi har også oplevet større interesse i bierfesten end tidligere år, fortæller arrangør af festen, Claus Pedersen.

Noget, der ikke var ændret på til årets fest, var, at Top Seven sørgede for, at tyrolerklædte mænd og kvinder, kunne danse, og netop bierfesten i Ribe er noget, som bandet ser frem til hvert år.

- Vi spiller nok til 80 bierfester om året, men af dem er der kun to, der foregår i et telt, ligesom Ribes bierfest er i top 3 på størrelser af fester, vi spiller til. Vi kan mærke på publikum, at de bliver mere løsslupne og i bedre humør, når de får græs mellem tæerne, og det er også sjovt for os at spille i de rammer, som Ribe har, lyder det fra Top Sevens trommeslager, Peter Vollstedt.