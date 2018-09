SE BILLEDER: Vittenbergskolen sejrede i nyt fodboldstævne

Ribe: Med høj sol på himlen og foran i omegnen af 500 hujende og jublende tilskuere viste Vittenbergskolen, at både deres pige- og drengehold var bedre end Gredstedbro Skoles og Ansgarskolens tilsvarende hold.

Således var det Vittenbergskolen, der kunne tage håneretten og to pokaler med hjem efter det nye stævne, Vadehavsmesterskabet blev afviklet. Og det kunne initiativtager Lars Kviesgaard, der er kommet på ideen sammen med sin bror Nicolaj, helt sikkert være ganske tilfreds med, da han er lærer på skolen.

- Skolen hedder jo Vadehavsskolen nu, men der er ikke særlig meget sammenhold mellem de enkelte afdelinger, så det tænkte vi, at en dag med fodbold kunne give. Det er de lokale kampe mellem skolerne, der er de sjoveste, når der spilles i Ekstra Bladets skolefodboldturnering, så det her stævne giver også en god mulighed for at få håneretten, sagde Lars Kviesgaard midtvejs i stævnet.

Han stod selv i spidsen for Vittenbergskolens piger, der vandt 3-0 over Gredstedbro Skole og 2-0 over Ansgarskolen, mens Gredstedbro og Ansgarskolen spillede 1-1. På drengesiden vandt Vittenbergskolen 3-0 over Gredstedbro Skole, mens Ansgarskolen vandt 4-0 over Gredstedbro Skole. I finalen vandt Vittenbergskolen så 1-0 over Ansgarskolen, og det kunne en gruppe elever fra 2.a på Vittenbergskolen helt sikkert være rigtig glade for.

- Det er rigtig sjovt at se på fodbold. Vi har lavet heppekor og slagsang, og det er især sjovt, når vi vinder over Ansgarskolen, fordi jeg spiller sammen med nogle, der går der, lød det fra Thilde, mens der lød buhråb fra en flok af Ansgarskolens elever længere nede af sidelinjen - noget, der dog nok forstummede, da stævnet var afsluttet, og Vittenbergskolens elever kunne tage hjem fra Ribe Stadion med to pokaler og håneretten.