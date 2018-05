S udpeger Nordsøen som centrum for ny havvind

Socialdemokratiet vil have tre nye vindmølleparker i Danmark, og her skal Nordsøen og dermed Esbjerg spille en væsentlig rolle.

Esbjerg: Energiudspillene fyger i disse dage om danskernes ører. Forleden spillede regeringen ud med blandt andet ambitionerne om en ny havvindmøllepark i Danmark, og torsdag var det så Socialdemokratiets tur. Med partiformand Mette Frederiksen i spidsen bød socialdemokraterne en spids højere end den borgerlige regering, og der tales hos S om hele tre havvindmølleparker, ligesom Nordsøen direkte nævnes som et centrum for også den fremtidige opstilling af havvindmøller. "I den sydlige del af San Francisco i Californien ligger Silicon Valley. Det er først og fremmest blevet et samlet begreb for de mange højteknologiske firmaer, der har hovedsæde i området. Google, Apple, Tesla og mange flere. Det er svært at forestille sig, at vi kan skabe noget tilsvarende i Danmark. Og helt lige så hipt bliver det nok ikke. Men vi har Nordsøen. Og det er et af verdens bedste områder for vindproduktion", hedder det blandt andet i Socialdemokratiets energiudspil med navnet "Danmark skal igen være en grøn stormagt".

Energiudspil



Der er tale om et 36 sider langt udspil, som kan findes på: Socialdemokratiets nye energiudspil blev fremlagt torsdag og har navnet "Danmark skal igen være en grøn stormagt - en klima- og miljøpolitik der samler Danmark".Der er tale om et 36 sider langt udspil, som kan findes på: www.socialdemokratiet.dk

Lokal champagne på køl Hos den lokale socialdemokratiske folketingskandidat Anders Kronborg vækker udspillet stor glæde, og han er så godt som sikker på, at der kommer et Horns Rev IV i Nordsøen, hvis S-udspillet bliver til virkelighed. - Jeg vil sige det sådan, at champagnen er lagt på køl. Det ligger lige for at fortsætte med det næste, når Horns Rev III bliver færdigt, for infrastruktur og knowhow er her allerede, siger Anders Kronborg. I udspillet forpligter Socialdemokratiet sig ikke på nogen geografi, hvad angår havvindmøllerne, så måske er det for Esbjergs forhåbninger blot fugle på taget. - Det mener jeg så ikke, og jeg har jo også haft partiformand Mette Frederiksen med i Esbjerg, så der er ingen tvivl om, at man i partiledelsen udmærket er klar over, at Esbjerg er centrum ikke bare for dansk havvind, men for havvind i hele Nordeuropa, siger Anders Kronborg.