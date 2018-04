S splittet: Flertal giver lov til overnatning på byggeplads

Kun ét medlem af Plan & Miljøudvalget stemte imod at give entreprenøren på det kommunale prestigeprojekt, Esbjerg Strand, lov til at lade håndværkere overnatte. Socialdemokratiet splittet.

Det oplyser formanden for udvalget, Karen Sandrini (S), som dermed var uenig med sin egen partifælle i udvalget, Hans Erik Møller (S). Hans Erik Møller stemte som den eneste imod at give de fornødne tilladelser til Aarsleff, mens Venstre, DF, SF og Karen Sandrini stemte for.

Et stort flertal i Plan & Miljøudvalget besluttede på tirsdagens møde at give entreprenøren, Per Aarsleff A/S, den nødvendige dispensation fra lokalplanen samt en byggetilladelse til campingvognene, hvor håndværkerne igennem mange måneder har overnattet uden tilladelse, og dermed er den midlertidige camping-lejr lovliggjort.

Justeringer

Ud over den konkrete ansøgning fra Aarsleff skulle politikerne beslutte sig for fremtidige retningslinjer på området.

Forvaltningen havde lagt op til, at politikerne kunne træffe principbeslutning om, at der "som udgangspunkt ikke (gives) tilladelse til overnatning på byggepladser", men at der efter ansøgning dog "gives tilladelse til overnatning på byggepladser, såfremt overnatningen kan ske under ordnede forhold." Oven i det havde forvaltningen det forslag, at politikerne skulle lade embedsmændene afgøre fremtidige ansøgninger om overnatning på byggepladser.

Det bliver der dog ikke noget af, oplyser udvalgsformanden:

- Vi vil gerne have fremtidige ansøgninger forelagt, og vi tror heller ikke på, at der kommer så mange af den slags, at det bliver et uoverstigeligt arbejde, siger Sandrini, der tilføjer, at kommunen i forbindelse med ansøgninger om tilladelse til overnatning også vil vurdere, om det er sundhedsmæssigt forsvarligt.

Hans Erik Møller fik efter debat justeret på formuleringerne en passus i den generelle praksis, hvori der står, at der som udgangspunkt ikke gives tilladelse til overnatning på byggepladser, men at "der gives dog, efter ansøgning, tilladelse til overnatning på byggepladser, såfremt overnatning kan ske under ordnede forhold." Sidste sætning lyder nu, at "der kan dog, efter ansøgning, gives tilladelse...."