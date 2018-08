S-politikere: Gruppeformand tager fejl i Sjællandsgade-sag

Kort fortalt handler sagen om, at et enigt udvalg forleden besluttede, at bostedet Sjællandsgade for psykisk syge misbrugere skal flytte ud i udkanten af campusområdet på Spangsbjerg Møllevej-Niels Bohrs Vej, hvor der skal bygges nyt til dem. Dermed løser udvalget et årelangt problem, fordi bostedet siden 2010 har haft til huse blandt ældre i en beboelsesejendom i Sjællandsgade-Nygårdsvej - noget, der aldrig blev et lykkeligt naboskab. Men den socialdemokratiske gruppeformand var rystet over beslutningen, som hans egne folk - sammen med DF, De Radikale, Borgerlisten, Enhedslisten og Venstre - har været med til at træffe og bad om, at den blev lavet om af hensyn til den fremtidige udbygning af uddannelsessletten.

Esbjerg: Det gav genlyd i den socialdemokratiske byrådsgruppe, da gruppeformand Søren Heide Lambertsen i mandagens udgave af JydskeVestkysten appellerede til resten af byrådet om at omgøre en beslutning i Social & Arbejdsmarkedsudvalget, som to af hans egne gruppemedlemmer har været med til at træffe.

Dårligt argument

- Jeg glæder mig over, at resten af byrådet er enig med os om, at vi har fundet en fantastisk placering. Vi har fundet et kanonsted, hvor der både tages hensyn til, at bostedet skal ligge i nærheden af misbrugscentret på Bakkevej, samt at det ikke skal ligge op ad byens øvrige borgeres private beboelser. Det kan slet ikke genere nogen, og jeg synes, det er et dårligt argument at hele området skal reserveres til campus-aktiviteter, siger Hans Erik Møller og fortsætter:

- Syddansk Universitet flytter, og de unge studerende vil ind til byen at bo. At henvise til, at vi skal have plads til at udbygge, og at byrådet har en ambition om at nå 10.000 studerende - det er et dårligt argument. Det mål kommer vi simpelthen ikke til at opfylde, og det hele lugter af, at når man ikke kan finde andre argumenter, så må man opfinde nogle, mener han.