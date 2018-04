S-politiker: Sen, men kærkommen hjælp fra Venstre i mastesag

Det haster, hvis forligspartierne fra Christiansborg skal nå at standse opstilling af de 30-35 meter høje, 400 kV-master gennem flere kommuner. S-folketingskandidat glæder sig over hjælp fra folketingsmedlem Carl Holst (V).

"...det er helt skævt, at man vil opføre nye højspændingsmaster, når man graver dem ned i resten af Danmark. Det er imod Venstres egen politik, og derfor skal der findes ekstra penge, så kablerne kan graves ned", lød det fra Holst, der forklarede, at han har fået mange henvendelser om sagen, men holdt lav profil i offentligheden, indtil borgermøderne var overstået. Selv var han med til mødet i Ribe Fritidscenter onsdag aften og melder nu klart ud.

Esbjerg/Varde/Tønder: Klokken er absolut ét minut i 12, hvis modstanderne af de 30-35 meter høje 400 kV-master, der skal rejses gennem flere kommuner i det syd- og sønderjyske, skal have held til at få omgjort den politiske beslutning og istedet får kabelføringen gravet ned. Derfor hilser folketingskandidat for Esbjerg By og Fanø, Anders Kronborg (S), også udmeldingen fra folketingsmedlem Carl Holst (V), Venstre Esbjerg Omegnskreds og medlem af Folketingets energiudvalg, i gårsdagens udgave af JydskeVestkysten velkommen.

Hastesag

- Det er positivt, at flere folketingsmedlemmer, herunder især Carl Holst, der er central, fordi han sidder i Folketingets energiudvalg, nu begynder at røre på sig, men det skal også til at være, hvis forligspartiernes tidligere beslutning om luftledninger istedet for nedgravning skal ændres. Carl Holst sad i Folketinget, da beslutningen om at trække luftledninger gennem Sydjylland blev truffet, så han kender jo udmærket sagen, siger Anders Kronborg, der nu i efterhånden mange måneder har råbt vagt i gevær og forsøgt at stille sig i spidsen for en massiv borgermodstand, der skal få masteføringen standset.

Det var et bredt politisk flertal i Folketinget bestående af Venstre, De Konservative, Liberal Alliance, DF, Socialdemokratiet, De Radikale og SF, der i 2016 besluttede at ændre princippet om, at nye store højspændingsledninger ikke længere skulle nedgraves af hensyn til de danske husholdningers elregninger samt hensynet til erhvervslivets pengepung. Dermed har Anders Kronborgs eget parti også været med i beslutningen - noget, der dog ikke ændrer på hans kritik af beslutningen: