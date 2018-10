S-politiker: Bemandet borgerservice skal bevares i Ribe og Bramming

Ulla Koman-Mejer har i byrådet været med til at stemme budgetforliget igennem. Men hun mener ikke det er holdbart, at den personlige betjening hos Borgerservice i Bramming og Ribe forsvinder fra 1. januar 2020.

- Men der er altså en gruppe borgere, som er helt fremmede over for den nye teknologi og som ikke har mulighed for at betjene sig selv, siger Ulla Koman-Mejer.

Den erstattes af den såkaldt fjernbetjente borgerservice, hvor borgerne selv skal gå hen på Borgerservice i Bramming og Ribe og her via en skærm få kontakt til en medarbejder, som rent fysisk sidder på Rådhuset i Esbjerg og her få hjælp til pas, kørekort, sygedagpenge, boligstøtte, pension eller hvad borgeren ellers skal bruge Borgerservice til.

BRAMMING: Det socialdemokratiske byrådsmedlem Ulla Koman-Mejer vedgår gerne, at hun både har stemt for og har medansvar for det budgetforlig, som blev indgået i sidste måned og som blandt andet indebærer, at den personlige betjening hos Borgerservice i Bramming og Ribe spares væk fra 1. januar 2020.

Ældre og udsatte

- Det gælder mange ældre, men det gælder også borgere som er socialt udsatte, blinde og svagtseende plus flere andre grupper af borgere, som har brug for at få hjælp til at betjene en skærm - uanset hvor pædagogisk indrettet denne skærm er, siger Ulla Koman-Mejer.

Ulla Koman-Mejer fortæller, at hun har luftet sine betænkeligher på møder i kommunens Sundheds & Omsorgsudvalg, og hun synes det er i orden, at der nu kommer en prøveperiode i et år, hvor medarbejderne på Borgerservice kan hjælpe borgerne med at blive introduceret til det nye system, som kommer til at gælde fra 1. januar 2020.

- Men det ændrer altså ikke på, at der stadig vil være en gruppe borgere, som har brug for, at der er et menneske, som kan hjælpe dem. Det er langt fra alle, der lige har mulighed for at have en søn, datter eller en anden pårørende med hen på Borgerservice, hvor de kan hjælpe den pågældende, siger Ulla Koman-Mejer.