S og SF efterlyser voksne i politisk drama

Blokpolitik er ikke godt for hverken kommunens udvikling eller borgerne, siger gruppeformændene for Socialdemokratiet og SF, der nu tilbyder Venstre at være med i et flertal, der kan regere Esbjerg Kommune på stabil vis.

- Jeg er ægte bekymret for den skarpe opdeling i blokpolitik, som Dansk Folkeparti efterlyser. Vi ser løbende, at mindre byrådspartier kræver forlængst afgjorte sager taget op og omgjort, fordi nogle få vil have det og nu føler sig i en position, hvor de kan svinge taktstokken. Denne adfærd, hvor enkelte byrådsmedlemmer bare vil have deres vilje og smækker med døren, når de ikke får den, er helt uholdbart, og udvikler det sig yderligere, så kan jeg være bekymret for kommunens drift, siger Diana Mose Olsen.

Men politik handler om at indgå kompromis'er og skabe gode løsninger tværs af partiskel til gavn for borgerne, slår Diana Mose Olsen fast:

"Vi er kommet dertil, hvor nok er nok, og vi føler ikke, at vi har noget at miste ved at meddele Venstre, at de må vælge mellem dem, som har sikret Venstre borgmesterposten, og en fortsat leflen for den røde side".

Esbjerg Kommune: Gruppeformanden for SF, Diana Mose Olsen, har ved en tidligere lejlighed kaldt Folketinget for "en stor børnehave", men karakteristikken kan med lige så godt ret anvendes på den nuværende tilstand i Esbjerg Byråd, erkender hun.

Sagen om Marbæk

Både hun og Søren Heide Lambertsen nævner sagen om bommene i Marbæk som eksempel på, hvordan man ikke bør bedrive politik:

- Her ønsker man at omgøre beslutninger truffet i enighed i det tidligere byråd, og så forsøger man at vride armen rundt på borgmesteren og tvinge ham og Venstregruppen til at foretage en kovending, så man kan bosse en anden løsning igennem end den, et demokratisk valgt byråd har vedtaget. Det er fair nok, at man har bekymringer i forhold til tilgængelighed, men man må følge processen og rejse sagen på en ordentlig måde. Så vil sagen nemlig blive undersøgt til bunds i forvaltningen og efterfølgende forelagt for politikerne af de gængse kanaler. Andet er bare usaglige hovsaløsninger, hvor sager alene prioriteres ud fra, hvem der råber højt nok, og det er ikke en måde at drive eller udvikle en kommune på, siger gruppeformændene.

De frygter begge, at budgetforhandlingerne, der går i gang i næste måned, kommer til at bære præg af, at nogle partier vil bruge deres position til at presse borgmesteren.