S kommer Kjærgård Landbrugsskole til undsætning

Folketingskandidat for Esbjerg By og Fanø, Anders Kronborg (S), formidlede kontakt til partiets erhvervsuddannelsesordfører på Christiansborg, Mathias Tesfaye (S), der har spurgt ind til sagen hos undervisningsminister Merete Riisager (LA).

Som omtalt for et par uger siden har forstanderen for Kjærgård Landbrugsskole, Kaj Abrahamsen, afsendt et nødråb om, at landbrugets erhvervsuddannelse, der ligger mellem Ribe og Bramming, går glip af betragtelige beløb, som tilsvarende skoler får i udkantskommuner. Kjærgård Landbrugsskole mangler således hvert år et såkaldt udkantstillæg på 200.000 kroner, og med den seneste finanslovsaftale for 2019 mellem regeringen og Dansk Folkeparti, der blev indgået i slutningen af november, får Kjærgård Landbrugsskole heller ikke det særtilskud, der nu tildeles "erhvervsuddannelser med under 450 årselever og som modtager udkantstilskud". Beløbet, som landbrugsskolen med de godt 100 elever går glip af, lyder på 800.000 kroner.

Spørgsmål til ministeren

Tesfaye har stillet to spørgsmål: "Er ministeren enig i, at Kjærgård Landbrugsskole har en vigtig rolle i forhold til at sikre udbud af uddannelser uden for de store byer i Vestjylland?" og "Agter ministeren i forbindelse med udmøntningen af aftalen om erhvervsskoler, 'Fra folkeskole til faglært - Erhvervsuddannelser til fremtiden', september 2018, at indrette de to initiativer 'Særtilskud til små erhvervsskoler, der modtager udkantstilskud, og som har under 450 årselever' samt 'Økonomisk ramme til udbud af erhvervsuddannelser i tyndtbefolkede måder' på en måde, så Kjærgård Landbrugsskole kan få adgang til midlerne?"

I Folketinget er der bred enighed om, at flere skal vælge en erhvervsuddannelse, og Kjærgård Landbrugsskole bidrager også til at nå målet på 25 procent søgning til erhvervsuddannelserne i 2020. Skolen har dog ekstra udfordringer, fordi en landbrugsskole i sagens natur ikke kan ligge inde i byen, og derfor befinder sig uden for det normale befordringsområde og ikke op ad et campusområde, hvor man kan udnytte synergier i form af fælles administration med hinanden.