S klar til at drøfte nyt læsecenter for ordblinde i Esbjerg

Borgerlistens forslag om at etablere et læsecenter for ordblinde elever falder i god jord hos Socialdemokratiet, hvor gruppeformand Søren Heide Lambertsen melder sig klar til at samarbejde om det politiske forslag.

Esbjerg Kommune: Borgerlisten i Esbjerg Byråd kommer formentlig ikke til at stå alene med ønsket om etablering af et læsecenter for ordblinde børn og unge, når budgetforhandlingerne går i gang efter sommerferien. I hvert fald melder Socialdemokratiets gruppeformand Søren Heide Lambertsen nu ud, at partiet stiller sig "grundlæggende positivt" over for forslaget fra byrådsmedlem Henrik Vallø (Borgerlisten). - Vi er enige i, at det er vigtigt, at vi får øget fokus på indsatsen for ordblinde elever, så herfra er der en åben invitation til Henrik Vallø om at drøfte forslaget om et læsecenter. Jeg har selv som tidligere medlem i Børn & Familieudvalget rejst spørgsmålet flere gange om indsatsen for børn og unge med læsevanskeligheder, og det er spørgsmålet, om vi gør nok, og om vi har den rigtige strategi. Hidtil har vi lagt vægt på, at ordblinde elever skal være en del af normalklassen, men måske skal vi tænke i, at de bedre kan integreres i deres egne klasser, når de har været igennem et forløb på et læsecenter med intensiv undervisning, siger Søren Heide Lambertsen.

Læsecentret Læsecenteret på Højmeskolen er Odense Kommunes tidsbegrænsede og intensive læringsforløb til elever på skolens mellemtrin. Et forløb i Læsecenteret varer almindeligvis et skoleår. Læsecenteret blev i 2001 etableret som et specialpædagogisk undervisningstilbud for elever i svære læsevanskeligheder. Det er i dag et tilbud for elever fra 4. til 6. klasse. Aktuelt er der 24 elever i læsecenteret fordelt på tre hold.

Når en elev bliver optaget i Læsecenteret indledes et forpligtende samarbejde med hjemskolen. Samarbejdet har til formål at understøtte såvel eleven som elevens læringsmiljø på egen skole - samt at brede viden og erfaring fra Læsecenteret ud på skolerne for at styrke arbejdet med inkluderende læringsmiljøer. Et forløb i Læsecenteret handler derfor også om at hjælpe lærerteamet og de ressourcepersoner, der på hjemskolen skal arbejde videre med elevens læring. For at støtte op om elevens - og andre elever i skriftsprogsvanskeligheder - mulighed for at være en aktiv del af læringsfællesskabet holdes kurser for lærerne.

Der er også et såkaldt profilspor på Højmeskolen. Det er et tilbud til folkeskolens ældste ordblinde elever, nemlig elever i 7., 8., 9. klasser. Skoletilbuddet er ikke tidsbegrænset, og eleverne afslutter skoleforløbet ved at gå op til folkeskolens prøver.

Der er international enighed om, at tre til syv procent i Danmark er ordblinde.

Se os omkring Søren Heide Lambertsen peger også på, at det er en idé at undersøge, hvad andre kommuner, der har succes med indsatsen, gør. På Højmeskolen i Odense Kommune, som Henrik Vallø har fremhævet, viser kommunens egne tal, at de elever, der har fået læsecentrets intensive tilbud, nu ligger helt på højde med øvrige elever, når det gælder om at være videre i en ungdomsuddannelse. - Det er værd at bide mærke i, ligesom vi også bør undersøge indsatserne i henholdsvis Silkeborg, Sønderborg og Lyngby-Taarbæk kommuner, hvor man gør tingene anderledes end i Esbjerg Kommune. I hvert fald er vi parate til en drøftelse med Henrik Vallø snarest muligt, siger Søren Heide Lambertsen.

Inklusion bagefter Henrik Vallø er glad for den fremstrakte hånd fra Socialdemokratiet: - Jeg vil rigtig gerne tale med Søren Heide Lambertsen om forslaget snarest muligt. Jeg tror på, at alle politikere gerne vil de her børn det bedste, og det er jo et godt udgangspunkt for de videre drøftelser. Jeg mener, vi skal se nærmere på - og meget gerne besøge - læsecentret i Odense, for jeg tror, det er vigtigt at få samlet kræfterne i indsatsen ét sted. Jeg tror ikke, vi får nok ud af at fordele en bevilling på halvanden millioner kroner årligt ud på hver enkelt skole, for man kan ikke forvente, at alle lærere har special-kompetencer til at undervise børn med læsevanskeligheder. Og jeg tror ikke på, at man kan tale inklusion af ordblinde elever i normalklasserne, før de er på niveau med de øvrige elever. Inklusion er en voksen-præmis - børn er børn, og de driller og mobber hinanden, hvilket i den grad er skadeligt for de svagere børns udvikling, siger Henrik Vallø, der opfordrer familier med ordblinde børn til at komme på banen og eventuelt henvende sig til ham, hvis de ønsker et læsecenter i Esbjerg.