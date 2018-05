S-kandidat kritiserer minister: Svar i mastesag lader vente på sig

- Jeg har skrevet en fælles mail til Lilleholt og Barfoed og bedt om fremsendelse af CO2-konsekvensberegninger på 400 kV-forbindelsen og Viking Link, ligesom jeg har udbedt mig dokumentation for, at højspændingsmasterne gennem flere sydjyske kommuners sårbare natur har så stor betydning for den nationale forsyningssikkerhed, at staten kan forsvare at begå det overgreb på vores natur. Men jeg er blevet mødt med larmende tavshed siden min mail den 22. april. Jeg skal bruge svarene til at kvalificere det høringssvar, jeg agter at indsende inden fristen, siger Anders Kronborg.

Esbjerg/Varde/Tønder: På trods af en rykker er det endnu ikke lykkedes for folketingskandidat og indædt mastemodstander, Anders Kronborg (S), at skaffe de svar fra energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) og bestyrelsesformanden for Energinet, Lars Barfoed, i sagen om de gigantiske højspændingsmaster, Energinet vil rejse ned gennem Syd- og Sønderjylland fra Idomlund ved Holstebro til den dansk-tyske grænse.

Ros til Energinet

Anders Kronborg påpeger, at han selv har deltaget i flere af informationsmøderne for at blive klogere på projektet, ligesom han har korresponderet med chefprojektleder hos Energinet, Christian Jensen, et par gange for at skaffe sig yderligere viden:

- Jeg må rose Energinet for at være hurtig til at svare, men jeg må jo formode, at det manglende svar fra Lilleholt og Barfoed skyldes, at de gør sig meget umage med svaret.