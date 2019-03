S-kandidat: Frækt at tale om skattelettelser

Der er helt virkelighedsfjernt at tale om bugnende pengekasser i landets kommuner og opfordre til skattelettelser, mener S-folketingskandidat, der som byrådsmedlem selv var med til at sætte personskatten op i Esbjerg Kommune.

Som en tommelfingerregel koster hver ældre borger mellem 80 og 90 år kommunen 50.000-100.000 kroner årligt, mens ældre over 90 år koster mellem 150.000 og 250.000 kroner årligt. Og endnu mere, hvis de også har behov for en plejehjemsplads. Derudover viste befolkningsprognosen desuden, at der i samme tidsrum vil ske et markant fald i antallet af borgere i den erhvervsaktive alder - et minus på hele 3.208 personer frem mod 2029 - eller 13 procent.

Det mener folketingskandidat for Esbjerg Bykreds og Fanø, Anders Kronborg (S), i forlængelsen af en artikel i JydskeVestkysten forleden, hvoraf det fremgik, at Esbjerg Kommunes udgifter til ældrepleje alene vil vokse eksplosivt i de kommende ti år. Således viser en prognose, at antallet af borgere på 80 år og derover forventes at vokse med godt 51 procent frem mod 2029 - svarende til 2.765 personer.

Udlignings-reform ønskes

- Der må og skal simpelthen skrues en mere retfærdig, kommunal udligning sammen, så pressede kommuner får flere penge, og der bliver lige vilkår landet over for at levere ordentlig service til borgerne. Velfærden i de enkelte kommuner er groft underfinansieret af den nuværende regering, fordi der ikke er taget tilstrækkeligt højde for eksempelvis det stigende antal ældre, og det bliver en bunden opgave for en ny og forhåbentlig rød regering. Men det er helt vildt, at regeringen snakker om skattelettelser i kommunerne, siger Kronborg, der i sin tid som byrådsmedlem var med til at hæve personskatten i byrådets budgetforlig for 2016-2019.

Kronborg siger samtidig, at det er "direkte hårrejsende", at befolkningsprognosen viser, at antallet af borgere i den erhvervsaktive alder og dermed skatteydere går så meget tilbage.

- Det er stærkt bekymrende, at regeringen har lagt besparelser ned over hele uddannelsesområdet, der skal trække nye borgere til Esbjerg og sikre et højt uddannelsesniveau i byen. Jeg er meget enig med Business Esbjerg i, at det kan have store konsekvenser for det erhvervslivet, at fødekæden mellem uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet på den måde bliver beskadiget, siger han.