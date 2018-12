S-gruppeformand vil ændre hold-opstilling i politiske udvalg

Socialdemokratiets gruppeformand ændrer nu på holdopstillingen i sin byrådsgruppe. Planen er, at Mussa Utto forlader Børn & Familieudvalget og ind kommer istedet Michael Harbøll. Byråd skal dog først godkende.

Esbjerg Kommune: Socialdemokratiets gruppeformand i Esbjerg Byråd, Søren Heide Lambertsen, blander nu kortene en anelse anderledes i forhold til den konstituering, som den tidligere gruppeformand, John Snedker, ellers havde fastlagt i kølvandet på valgnatten. Rokaden betyder, at Mussa Utto, som er partiets repræsentant i det kriseramte Børn & Familieudvalg, bytter plads med Michael Harbøll, der sidder i Teknik & Byggeudvalget, hvor Søren Heide Lambertsen selv er udvalgsformand. Ifølge Søren Heide Lambertsen har han selv brug for en erfaren mand i Teknik & Byggeudvalget, og Michael Harbøll, der nu har et år på den politiske bag, skal på sin side være en del af et glidende generationsskifte i forhold til Børn & Familieudvalget, hvor et politisk kerneområde som dagtilbud og skoler ligger. - Michael Harbøll har jo selv små børn, og han har vist en stærk interesse for området, og i forhold til Mussa Utto så vil jeg glæde mig til at gøre brug af ham som en stabil kraft i mit udvalg, hvor jeg efterhånden synes, at Venstre har vist lidt af en slingrekurs med én melding i Teknik & Byggeudvalget og modsatrettede meldinger fra den tværpolitiske, såkaldte Ribe-gruppe, lyder det fra Søren Heide Lambertsen med henvisning til sagen om gadebelysning ved Haulundvej i Ribe: I udvalget bakkede således Venstres Anders Rohr Jørgensen op om, at der ikke skulle etableres gadebelysning uden for byzonen, sådan som beboerne ønsker, men kom siden med en anden melding i pressen med støtte fra en række andre byrådsmedlemmer fra Ribe på tværs af partierne.

Valg-tal Mussa Utto (S) er en erfaren herre. Han blev første gang valgt til Esbjerg Byråd ved kommunalvalget i 2005 med 807 personlige stemmer. Ved det seneste valg i november 2017 fik han 790 personlige stemmer.Valget i november sidste år gav nyvalg til Michael Harbøll, der kom ind med 362 personlige stemmer.

Konsulentbistand Imidlertid er det også en disciplin, som Socialdemokratiet selv kan være med i - senest i byrådssalen mandag, hvor to socialdemokratiske medlemmer af Kultur- & Fritidsudvalget havde ændret holdning undervejs fra udvalgsbehandlingen af en sag og til byrådsmødet. Med rokaden går Mussa Utto glip af den konsulent, der som omtalt i JydskeVestkysten i sidste uge, er pudset på Børn & Familieudvalget efter massive samarbejdsvanskeligheder politikerne indbyrdes og politikerne og forvaltningen i mellem, men til gengæld får Michael Harbøll, der til daglig er politimand, glæde af rådgivningen omkring kommunikation og adfærd. Søren Heide Lambertsen afviser, at krisen i Børn & Familieudvalget har noget at gøre med beslutningen om at ændre på holdopstillingen, men det er omvendt en kendt sag, at den afbalancerede Mussa Utto, der til daglig er integrationskonsulent, ikke er tilhænger af hverken store vredesudbrud eller ophidsede diskussioner.

Chance til ny Mussa Utto bekræfter gruppeformandens udlægning af, at der er tale om et generationsskifte: - Det er gruppeformanden, der har bedt mig om at komme over til ham i Teknik & Byggeudvalget, og i Socialdemokratiet har vi fra starten haft en aftale om, at vi skal foretage et glidende generationsskifte. Det er meget passende, at Michael Harbøll, der selv har mindre børn, nu får chancen i Børn & Familieudvalget. Jeg vil gerne understrege, at jeg har haft det fint med alle i udvalget og i særdeleshed med udvalgsformand Diana Mose Olsen (SF), siger Mussa Utto. Borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) har fået forelagt planerne om en ændring i udvalgenes sammensætning, og han har ingen indvendinger: - Men en ændring i konstitueringen forudsætter en godkendelse på et byrådsmøde, og det kan først ske 21. januar, siger han.