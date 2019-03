- Der var 110 deltagere i festen, og der var tæt på at være udsolgt. De fleste af deltagerne kom fra min hjemegn og fra nabobyerne Seem, Spandet, Varming og Roager, og det sammenhold, som kendetegner lokalområdet, oplevede jeg i forbindelse med festen. Man snakker meget om udkantsdanmark, men man glemmer det fantastiske sammenhold, der er i de små samfund, siger Thomas Jub Christensen med tydelig glæde og begejstring i stemmen.

Udover, at festen gav et overskud på godt 44.195 kroner, havde nogle af vennerne på eget initiativ indsamlet rigtig mange penge, og det hele blev en meget stor oplevelse for Thomas Jub Christensen.

Og for at indsamle penge til formålet har han for nylig afviklet en stor støttefest i Høm Forsamlingshus, og det blev en oplevelse, han aldrig glemmer.

Høm: Til sommer skal Thomas Jub Christensen køre med Team Rynkeby til Paris for at indsamle penge til fordel for børn, der er ramt af en kritisk sygdom.

Vennerne bakkede op

Da desserten var spist, fik Rynkeby-rytteren en kæmpe overraskelse. Nogle af vennerne hev ham på scenen for at give ham en helt særlig gave.

- Ti af mine venner var gået sammen om at indsamle penge for at støtte mit projekt. De har ringet rundt til landmænd, erhvervsdrivende og andre fra området, og herfra har de skaffet 38.600 kroner til det gode formål. Privatpersoner og virksomheder har støttet med 200, 400 og helt op til 1000 kroner, og det er helt vildt.

- Jeg blev simpelthen så rørt over, at de havde gjort så stor en indsats for at hjælpe mig med at skaffe penge. En af deltagerne i festen valgte at give de sidste 1.400 kroner, så det samlede beløb røg op på 40.000 kroner, og så må jeg indrømme, at jeg ikke kunne holde tårerne tilbage længere, siger Thomas Jub.

- Inden festen startede, havde jeg håbet på at skaffe 30.000 kroner, og når det så ender med et overskud på 84.195 kroner, er jeg naturligvis lykkelig, siger en tydelig rørt Thomas Jub Christensen, der stadig har flere aktiviteter på programmet forud for cykelturen til Paris.