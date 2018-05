Rybners vil uddanne flere tjenere

Esbjerg: Rybners Tekniske Skole er gået sammen med Horesta og flere lokale virksomheder og jobcentre om at holde et screeningsforløb for ledige med interesse for tjenerfaget. Screeningsforløbet foregår i uge 24 og henvender sig til personer, der via jobcentrene i Varde, Tønder og Esbjerg har vist interesse for tjenerfaget.

- Tanken er at lave et målrettet forløb, hvor vi kan hjælpe med at rekruttere faglært arbejdskraft til en branche, der virkelig sulter, forklarer funktionsleder på Rybners Tekniske Skole, Troels Lynggaard Iversen i en pressemeddelelse.

6. juni er deltagerne som optakt til selve screeningsforløbet inviteret til et infomøde, hvor de vil få mere at vide om skolen, branchen, manglen på arbejdskraft og ikke mindst selve arbejdet som tjener.