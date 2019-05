Esbjerg: Til august tiltræder 49-årige Momme Mailund fra Kolding som Rybners nye administrerende direktør. Momme Mailund har de seneste ni år været rektor på Kolding Gymnasium.

- Vi er overbeviste om, at vi har ansat den helt rigtige administrerende direktør. Rybners har en stor grad af kompleksitet i både uddannelser og elevgrupper og derfor også kulturelle og pædagogiske forskelligheder, hvilket Momme Mailund er den rette til at favne, siger Michael Mathiesen, bestyrelsesformand for Rybners.

Tilbage i december meddelte Rybners nuværende administrerende direktør, Peter Amstrup, at han ville stoppe på skolen. Derfor har skolens ansættelsesudvalg - bestående af tre bestyrelsesmedlemmer og to tillidsrepræsentanter - været igennem et større forløb den seneste måned.

- Det har været en meget grundig proces, hvor vi i første omgang havde en ekstern konsulent til at grovsortere i ansøgningerne. Derefter havde vi syv til første samtale, og efterfølgende havde vi to kandidater til anden samtale, siger Michael Mathiesen og fortæller, at valget faldt på Momme Mailund på grund af hans passion og erfaring.