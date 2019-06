Rybners første HTX-studine brillerer til sidste eksamen

Helena Ertmann har netop hevet et 12-tal i HTX hjem til eksamen i "SO-projekter" på Rybners, hvor hun bl.a. har fokuseret på, hvordan naturvidenskaben ændrer verden.

Nu venter et sabbatår, hvor hun rejser til New Zealand for at være au pair. Når hun vender retur til Danmark, skal hun læse til kemiingeniør.

Det var en stor dag både for Rybners og 19-årige Joy Blank. Rybners kan nemlig fejre, at den første HF-student på Rybners nogensinde er sprunget ud.

Joy afsluttede eksamen i dansk med et flot 10-tal. Efter eksamen blev den glade student modtaget af rektor for HF og HTX Karen Munk Rasmussen.

Joy har altid vidst, at hun vil læse til jordemoder, så HF var uden tvivl den rette vej at gå.

- Rybners HF var oplagt, fordi jeg hurtigt ville få en studentereksamen i hus, fortæller Joy.