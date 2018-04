Rybners får rød smiley af Arbejdstilsynet

Påbuddene fra Arbejdstilsynet regner ned over Rybners Tekniske Skole på Spangsbjerg Møllevej. Siden årsskiftet er det blevet til i alt 19 påbud af mere eller mindre alvorlig karakter.

Esbjerg: Fræsere uden afskærmning, vinkelslibere uden sidehåndtag, oliespild på gulvet og sundhedsskadelige løft. I alt 19 påbud blev det til, da Rybners Tekniske Skole i januar og februar fik uanmeldt besøg af Arbejdstilsynet. Det viser en aktindsigt, som JydskeVestkysten har fået. Påbuddene, der har udløst en rød smiley, er blevet tildelt ad flere omgange. Ved det første besøg den 19. januar fandt den tilsynsførende i alt fire arbejdsmiljøproblemer, der var så alvorlige, at det udløste strakspåbud. Det gælder blandt andet to fræsere uden afskærmning i skibsmontørafdelingen, et repos uden rækværk og en række forkerte løft af 25 kilo tunge sække med mel og sukker i bagerafdelingen. Situationen ærgrer Rybners administrerende direktør Peter Amstrup. - En del af de her problematikker er jeg træt af, at vi ikke selv har fået taget fat på. At afskærmningen på to af vores maskiner eksempelvis er blevet fjernet, burde en af vores undervisere måske nok have reageret på, siger han.

Påbud Virksomheden kan få et strakspåbud, hvis der er tale om et alvorligt arbejdsmiljøproblem. Et strakspåbud indebærer, at fejlen skal udbedres med det samme. Hvis der er tale om et ordinært påbud, skal der findes en permanent løsning på problemet inden den af Arbejdstilsynet fastsatte frist. Et rådgivningspåbud er et påbud til en virksomhed om at bruge en autoriseret rådgivningsvirksomhed på arbejdsmiljøområdet til at bistå sig med at løse og forebygge de arbejdsmiljøproblemer, som virksomheden har fået påbud om. Et rådgivningspåbud gives, når virksomheden har fået fem eller flere afgørelser ved samme tilsyn.



Kilde: Arbejdstilsynet

Runde to gav endnu flere påbud Ved det næste besøg den 21. februar kvitterede Arbejdstilsynet med yderligere 13 påbud, hvoraf de syv var så alvorlige, at de skulle håndteres omgående. Ved dette besøg fandt den tilsynsførende blandt andet en håndfuld vinkelslibere, der havde fået afmonteret sidehåndtagene og en række bænkslibere uden udsugning til at opfange sundhedsskadeligt og kræftfremkaldende metalstøv. Til sidst kvitterede Arbejdstilsynet desuden med et rådgivningspåbud. Derfor skal Rybners nu ud at hente hjælp til at udbedre arbejdsmiljøet hos et autoriseret rådgivningsfirma. Problemerne vil blive løst hurtigst muligt, forsikrer Peter Amstrup. - Vi har lavet en prioriteret liste og er i fuld gang med at få rettet op på de her ting. Vi starter naturligvis der, hvor der er en reel risiko for, at elever eller ansatte kommer til skade. Det gælder eksempelvis den manglende afskærmning, siger den administrerende direktør.