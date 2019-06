Rutineret læge i spidsen for sygehusets lægeklinik

Esbjerg: Lægeklinikken på Sydvestjysk Sygehus skal have ny overlæge. Mustafa Habes tager over efter Elsemarie Døssing, som har fået job som ledende overlæge. Den 59-årige læge begynder mandag den 1. juli, han bor i Hjerting ved Esbjerg og har stor erfaring med arbejdet på regionens lægeklinikker.

Elsemarie Døssing var ved til at oprette Praksisklinikken ved sygehuset i Esbjerg, som er med til at afhjælpe mangelen på praktiserende læger i Esbjergområdet. Hun blev derefter selv læge på klinikken, men har nu fået job som ledende overlæge på Sygehus Sønderjylland i Aabenraa. Foto: Lars Stokbro

Lokal læge i spidsen

Elsemarie Døssing skal være ledende overlæge på Sygehus Sønderjylland i Aabenraa. Hun forlader klinikken i Esbjerg med nu 1400 patienter, og hvor personalet siden starten for ti måneder siden har opbygget en hverdag med gode arbejdsgange og patientforløb.

Mange af patienterne er ældre mennesker, der bor tæt på sygehuset og som måske har deres gang på sygehuset.

- Patienterne skal ikke være urolige for, hvad der sker nu. Jeg er fuld af fortrøstning, for klinikken kører godt, og den har betydet, at Esbjergs befolkning har fået ro på med hensyn til lægedækningen, siger Elsemarie Døssing.

Hun glæder sig over, at det er en lokal læge, der kender klinikken, der tager over som fast læge.

Elsemarie Døssing har over tre år været med til at opbygge tre af regionens lægeklinikker for at afhjælpe lægemanglen.

- Det har været spændende, og her på sygehuset har vi et godt team. Men jeg har fået et godt tilbud, der med en ledende overlægestilling rammer mine faglige ambitioner. Det er et trin op, siger overlægen, der bor i Middelfart og starter i på sygehuset i Aabenraa på mandag.