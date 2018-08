Rumænske tricktyve blev varetægtsfængslet af Retten i Esbjerg

Ribe: Der var ikke meget nyt under solen i retningen af smarte tyveritrick, da to rumænske statsborgere i Ribe først aflurede flere kunders pinkode og siden forsøgte at stjæle de sammen mennesker kreditkort.

- Heldigvis havde politiet et godt signalement fra de ansatte i forretningen, hvorefter tyvene hurtigt blev anholdt. Men hændelsen får os til at understrege det vigtige i, at borgerne også er opmærksomme. Gode rutiner gør det sværere for tyven at aflure kundernes pinkoder og efterfølgende stjæle og misbruge deres betalingskort, understreger politiinspektør Kaj Nielsen i en pressemeddelelse fra Syd- og Sønderjyllands Politi og forklarer, at de to rumænere nu er varetægtsfængslet efter at have været fremstillet ved retten i Esbjerg.