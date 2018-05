Rudiengaard: Ældre demente holdes i kemisk bælte

I 2016 viste tal fra 2012, at Esbjerg var en af de kommuner i Danmark, hvor allerflest ældre med demens fik medicinen. Tallet var over 30 procent, og det var det stadig i opgørelsen fra 2015.

De seneste tal fra Sundhedsdatastyrelsen viser, at 24 procent af personer over 64 år med demens i løbet af 2016 har indløst en recept på antipsykotisk medicin i Esbjerg Kommune.

Monitoreringstal fra 2016 fra Sundhedsdatastyrelsen viser, at der i 2016 på landsplan var 20 procent af ældre med demens, der fik antipsykoptisk medicin.Tønder Kommune topper med 38 procent af ældre demente på antipsykotisk medicin, mens flere kommuner er nede på omkring 10 procent. I Esbjerg Kommune er tallet 24 procent. I undersøgelsen opererer man med et tal, der hedder 960 ældre med demens pr. 1. januar 2016 i Esbjerg Kommune.

Et kemisk bælte

- Det er simpelthen at sløre billedet. Demens er en forandring i hjernen, hvor patienten blandt andet kan opleve hukommelsesproblemer, vrangforestillinger og problemer med at orientere sig. Man kan medicinere borgere til et andet liv, men kemi løser det ikke. Vi må ikke konvertere træning og behandling til et kemisk bælte, som jeg vil kalde antipsykotisk medicin, siger Preben Rudiengaard.

Han understreger i samme åndedrag, at medicinen i enkelte tilfælde kan være en god løsning, også for borgere med demens, men det er et fåtal, det drejer sig om.

Sundhedsstyrelsen anbefaler da også, at man kun undtagelsesvis bruger antipsykotika til adfærdsforandringer ved demens, hvis "patienten trods anden behandling fortsat er forpint eller til betydelig gene eller fare for sig selv eller andre".

I en kommentar til de seneste tal skriver sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V), at det er "bekymrende, at nogle kommuner ligger så højt, og der er noget, der tyder på, at man bl.a. i Sydjylland er for hurtige til at udskrive antipsykotisk medicin til personer med demens fremfor at kigge på alternative behandlingsmuligheder."