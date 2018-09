Rotte lukker del af populær Ribe-café

Efter at have fundet spor efter en rotte i baghuset til Cafe Quedens Gaard i Ribes gågade, har ejerne selv valgt at kontakte levnedsmiddelstyrelsen og opsige lejemålet på den gamle bygning. Fundet betyder samtidig ændringer i caféens daglige drift.

Ribe: Midt i det store byggerod, der fylder meget omkring det store Quedens-kompleks i Ribes gågade, fandt ejerne af Cafe Quedens Gaard for omkring 14 dage siden spor efter en rotte i det baghus, som indtil nu har været brugt som kølerum og sted til køleskabe for caféen. Siden fundet har man forsøgt at skadedyrssikre baghuset effektivt, ligesom ejerne omgående anmeldte fundet og tilkaldt rottefænger og taget alle de nødvendige forholdsregler. - Vi kontaktede også selv straks Levnedsmiddelkontrollen, der hurtigt og professionelt hjalp os med at tage de rette foranstaltninger, siger ejer af Café Quedens Gaard, Lise Frederiksen, og forklarer, at Levnedsmiddelkontrollen efterfølgende valgte at give Quedens Gaard en bøde, som Lise Frederiksen anser som fuldt berettiget. - Det er vigtigt for mig at pointere, at vi tager sagen meget alvorligt, og det er også derfor, at vi aktivt og af egen drift går ud i offentligheden for at dæmme op for eventuelle rygtedannelser, siger Lise Frederiksen.