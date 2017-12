Roser sundhedsvæsnet efter 25 år i kørestol: Nyd, hvor godt vi har det i Danmark

På et kort øjeblik blev Ole Klinges liv for 25 år siden vendt på hovedet, hvor et trafikuheld henviste ham til et liv i kørestol. I dag sender han store roser afsted til det danske sundhedssystem og forstår samtidig ikke de danskere, der brokker sig over småting og ingenting. Han benyttede sølvbryllupsdagen til at tage rundt med lidt lækkerier til nogle af de mennesker, der har hjulpet ham i dagligdagen gennem alle årene.