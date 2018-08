Ros til politikere for beslutning om flytning af psykisk syge misbrugere

Esbjerg: Beboere og medarbejdere på Botilbuddet Sjællandsgade glæder sig meget til at flytte til nye boliger og moderne faciliteter på hjørnet af Niels Bohrs Vej og Spangsbjerg Møllevej.

Beslutningen om en flytning fra Sjællandsgade blev truffet i Social & Arbejdsmarkedsudvalget forleden efter årelange, politiske bestræbelser på at finde en egnet adresse, der dels er forholdsvis central, dels ikke kan genere omkringboende. Lige siden februar 2010, hvor botilbuddet fik adresse i Sjællandsgade, har der nemlig i større eller mindre grad været problemer. Kombinationen af psykisk syge misbrugere og ældre i samme bygning har aldrig været nogen god cocktail, og gennem år og dag er politikerne og kommunen blevet bombarderet med klager.

Afdelingsleder for Botilbuddet Sjællandsgade, Birgitte Christiansen, glæder sig over beslutningen:

- Beboerne har jo været med i diskussionerne om en eventuel flytning, og de har glædet sig meget. Jeg er også på botilbuddets vegne glad for, at der nu er taget en beslutning, og jeg tror, vi bliver rigtig glade for det nye sted. Dels er det dejligt, at vi får vores egen have og store grønne områder omkring os, dels at vi stadig er tæt på byen, på Center for Misbrug samt andre steder, hvor vi har brug for at køre hen med vores borgere. Det er en fin placering, som giver os nogle udfoldelsesmuligheder, og hvor der ikke er naboer tæt på, der kan blive generet, hvis der eksempelvis bliver spillet lidt høj musik. Kort sagt får vi plads til at være dem, vi er, siger Birgitte Christiansen, der også er begejstret for, at botilbuddet skal rykke ind i et nybyggeri med lavere husleje for beboerne til følge.