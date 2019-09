Romerlys på stadion: Ung fan fik bøde og en dukkert i overtiden

Esbjerg: 17-årig mand er blevet idømt en bøde på 500 kroner for som tilskuer til en superligakamp på Blue Water Arena i Esbjerg i april i år at have affyret fyrværkeri.

Vagterne fik hurtigt fat i ham, så han kunne dårligt løbe fra sin dumhed.

Bøden blev nedsat til de 500 kroner på grund af mandens unge alder. Formentlig var det ikke en formildende omstændighed, at han er fra Herning.

Bødetaksten er normalt 1000 kroner - og kampen endte i øvrigt uafgjort 2-2, da EfB udlignende i overtiden, så også her var der en dukkert til FC Midtjylland tilhængeren.

At romerlys er ulovligt kan Brøndby IF og FC Midtjylland nikke genkendende til. Der blev givet en ordentlig skalle på 250.000 kroner i bøde til Brøndby og 125.000 kroner til FC Midtjylland for at deres fans affyrede såkaldt pyroteknik - altså romerlys - under pokalfinalen i sidste sæson. Disse kæmpebøder er dog ikke uddelt af domstolene, men af Fodboldens Disciplinærinstans, der desuden bemærker, at det var klubbernes henholdsvis 19. og 7. indberetning på dette område inden for et år.