Roklub vil holde Ribe Å ren med nyt tiltag

Der er så meget affald i Ribe Å, at Ribe Roklub nu har taget initiativ til en dag med oprydning i alle afkroge af det smukke vandløb. Derfor afholder roklubben for første gang arrangementet Ren Å-dag i Ribe, mens der også er drømme om en dag med oprydning både til lands og til vands.

Ribe: Ribe Å flyder med affald. Både ved Skibbroen, i Ribe Østerå samt i Vesteråen hele vejen til Kammerslusen, og det har Ribe Roklub nu besluttet sig for at gøre noget ved. Derfor vil de 31. august for første gang holde "Ren Å-dag i Ribe" i et forsøg på ikke bare at rydde op, men også for at skabe opmærksomhed omkring, hvor mange mennesker der bruger åen som skraldespand. - Det er især efter Tulipanfesten, at det er helt skidt, og dagen med at holde åen ren er faktisk opstået efter, at vi er virkelig trætte af at åen er så beskidt efter Tulipanfesten, siger Lulu Hjarnø fra Ribe Roklub, der er en af initiativtagerne til "Ren Å-dag i Ribe". Men det er ikke kun under og efter Tulipanfesten, at der er affald i åen, for stort set hver eneste gang, roklubbens medlemmer er på vandet finder de fremmedelementer af den en eller anden slags, som de efter bedste evne forsøger at samle op, selv om det kan være vanskeligt at manøvre inriggere og kajakker rundt i åen. - Det burde jo ikke være nødvendigt at rense åen for affald, men vi oplever det så ofte, at vi nu gerne vil sætte fokus på det ved en speciel dag, siger Lulu Hjarnø og forklarer, hvordan man endda finder cykler, bænke, øltønder og andre store ting i åen.

Ren Å-dag Arrangementet afholdes fredag 31. august ved Ribe Roklub fra kl. 16 til kl. 20.Ren Å-dagen er først og fremmest lavet for at sætte fokus på naturen, på miljøet og en ren å i Ribes særegne natur og kulturarv, og klubbens seks mand store skraldeudvalg håber, at arrangementet de kommende år kan brede sig til andre foreninger i Ribe, så der både kan ryddes op til lands og til vands.

Tre flaskeposter For at teste, om det nu virkelig også er så slemt med affald i åen, satte JydskeVestkystens udsendte sig godt tilrette i Ribe Roklubs store inrigger med plads til fire roere og en ved roret, og sammen med fire kajakker tog vi ud for at finde affald i å-stykket mellem Skibbroen og ringvejsbroen. Og ganske rigtigt. På et indsamlingstogt på omkring 20 minutter blev der fyldt den ene pose med skrald efter den anden med blandt andet dåser, flasker, isoleringsmateriale, bolde, plastic, en gammel sivhat og madrester, ligesom der var alt der, der lå i sivene eller i grøden, som vi ikke kunne få fat på. Den unge kajakroer Sara Møller Jørgensen præsterede endda at finde hele tre flaskeposter ved Skibbroen, og for Anne Reinholdt fra Ribe Roklub kan et arrangement som "Ren Å-dag i Ribe" også bruges til at opdrage lidt på både klubbens og andre unge mennesker. - Vi tror, at det bliver en hyggelig dag for alle klubbens medlemmer, som måske kan sprede sig til andre foreninger i byen. Måske vi også kan få de unge til at tænke mere over, hvordan de opfører sig i forhold til affald, og måske endda påvirke dem i retning af at samle det op, hvis de ser noget, siger Anne Reinholdt, der mener, at en af årsagerne til affaldet i Ribe Å kan være, at byen mangler skraldespande ved blandt andet Tulipanfest og den ugentlige Torvedag, ligesom også fugle kan samle affald op fra de eksisterende skraldespande, hvorefter det ender i åen.