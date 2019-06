En fin historie og masser af kendte sange vil give udbrud af glæde, forbavselse og gru i teltet i Nørreskoven, når musicalen "Ronja Røverdatter" opføres, så det store cirkustelt og hele skoven oplyses af musikalske ørehængere.

Esbjerg: Ronja er et rigtigt skovbarn. Og Nørreskoven er den grønneste skov midt i din by - så prøv at tage på skovtur derud, for her bor Ronja de næste ni dage. Og tag bare far og mor med. For alt ender lykkeligt - også i år - i Esbjerg Børne- og Ungdomsteaters sommerforestilling "Ronja Røverdatter" i det blå telt på den store plads midt mellem træerne i Gjesing. - Teltet er fuld af kærlighed, og vi har et unikt miljø herude i skoven. Det passer perfekt til musicalens Ronja Røverdatter, der også bor i en stor skov. Det fungerer perfekt, fortæller Lena Bjørnskov fra styregruppen bag årets forestilling, der sprudler af fantastisk musik og sang. Lena håber trods et budget på 300.000-400.000 kroner på overskud i år efter sidste års økonomiske dukkert - på grund af det gode vejr.

RONJA I NØRRESKOVEN Musical af Astrid Lindgren. Komponist: Sebastian.Sebastians musicaludgave af Astrid Lindgrens almengyldige eventyrfortælling om en ung Romeo og Julie i vildmarksmiljø. Ronja er en røverdatter, der bor i en skov mellem trolde, ulve og fjenderne Borka-slægten. Ronja må ikke være ven med Borka-slægtens Birk på grund af fjendskab, men børnene vil ikke lade de voksne bestemme, så de flygter sammen ud i skoven blandt skovhekse og dværge. Men alt ender lykkeligt.



Forestilling i teltet i Nørreskoven Fredag 14. juni klokken 19.00 Lørdag 15. juni klokken 13.00 og 16.00 Søndag 16. juni klokken 13.00 og 16.00 Torsdag 20. juni klokken 19.00 Fredag 21. juni klokken 19.00 Lørdag 22. juni klokken 13.00 og 16.00 Søndag 23. juni klokken 11.00



Ronja Røverdatter spillet af Aliyah Rise omfavnes af sin far ved Mattis Borg, der bliver kløvet i to af et lyn. Foto: Kristoffer og Torben Meyer

- Vi har en superkendt musical, 121 superdygtige børn, unge og voksne på scenen - og lige så mange bagved, siger en spændt Lena Bjørnskov, som fortæller, at man faktisk allerede i weekenden gennemspillede forestillingen flere gange. Og generalprøve og flere gennemspilninger i løbet af denne uge er også forløbet efter planen, så man torsdag kunne holde en perfekt forpremiere trods silende regn. Og fredag er der så premiere på Astrid Lindgrens musical Ronja Røverdatter med musik af Sebastian. - Vi har været klar længe, og nu sker det. Alle herude - om man er 60 eller fire år - hjælper hinanden. Og man går herfra hver dag med en lykkefølelse uden lige. Alle er godt til at hjælpe hinanden og vise omsorg, fortæller Lena, der har været med i tyve år, heraf mange år også på scenen.

Rumpenisserne er nogle af beboerne i den mørke skov. Foto: Kristoffer og Torben Meyer

Talent fik sangundervisning Det er et teaterbarn fra Nørreskoven og børneteatret, Sannie Cramer fra Esbjerg, der er en meget struktureret instruktør, som kan tage æren for, at alle på scene har fået lært det hele, og at detaljerne er på plads. Hovedrollen som Ronja Røverdatter spilles af Aliyah Rise. Hun er 12 år og har været med før. Efter indskrivningen til forestillingen var der fem håbefulde piger til rollen, så de måtte til en ekstra casting, før det endte med, at Aliyah fik rollen. Og hun gør det blændende og synger som en drøm, forsikrer folkene bag forestillingen. For et år siden blev hun på grund af sit talent opfordret til at tage ekstra sangundervisning, og det har hun fået på Esbjerg Kulturskole.

Anemonerne er med i en af de mest kendte sange "Anemonersangen" fra Sebastiens musikalske fortolkning af historien om Ronja. Foto: Kristoffer og Torben Meyer

Kom ind fra gaden Birk hedder den anden hovedrolle. Han er del af en rivaliserende røverbande og må derfor ikke være ven med Ronja. Men det trodser de to skovbørn. Birk spilles af Christian Bossen, 13 år. Han kom lige ind fra gaden til indskrivning for to år siden til forestillingen "Junglebogen" og tog alle med storm. Han er et naturtalent og fik dengang hovedrollen som Mowgli, hvilket er usædvanligt som helt utrænet skuespiller. - Han gør det så godt og har skippet al sport, selv om han var en lovende badmintonspiller. Teatret har virkelig grebet ham, og han spiller en masse teater, fortæller Lena Bjørnskov. Der er udsolgt til premieren fredag aften, og Lena Bjørnskov opfordrer folk til at købe billetter hurtigt. - Lad være med at vente til på mandag, for når først vi spiller, løber snakken, og så bliver der hurtigt udsolgt. Vi har før måttet skuffe over 500 mennesker, der ringede for at få billetter, og vi håber på at få udsolgt til alle forestillinger.

De uhyggelige grådværge er på spil her. Foto: Kristoffer og Torben Meyer