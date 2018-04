Rørpost fra 1979 fundet under renovering af gågaden

Under renoveringen af Kongensgade er der dukket et sjovt minde op. Under de gamle sten er der nemlig blevet fundet et gammelt rør med en avis fra 1979, som den nuværende ejers far har lagt ned for knap 40 år siden.

Esbjerg: Kongensgade er netop nu ved at få ny belægning, og under arbejdet har en af håndværkerne fundet et gammelt rør på cirka en meter i jorden ud for butikken Rød og Hvid. I bedste flaskepoststil har det vist sig, at røret indeholdte en gammel Vestkysten-avis helt fra 1979, og avisen er i overraskende god stand.

- Jeg kan godt svagt huske, at min far lagde et rør med en avis ud under gaden, dengang butikken hed Textil Bloch, og nu synes vi da, at det er lidt sjovt, at den er dukket op. Arbejderne synes også, det var meget sjovt, siger Jørgen Bloch, ejer af Rød og Hvid.

Avisen er altså blevet lagt i jorden under Kongensgade af Niels Bloch for knap 40 år siden - far til den nuværende ejer, Jørgen Bloch. Der har været et lille brud på det rør, som avisen lå i, og avisen er derfor en anelse fugtig, men ellers kan man sagtens stadig læse avisen.

I avisen fra 16. maj 1979 kan man blandt andet læse om, at russerne opruster massivt, og hvordan Ribe Domkirke havde været udsat for natligt hærværk, ligesom der var en halvløst kryds og tværs.

Jørgen Bloch vil nu gemme mindet, og samtidig lægge en ny avis ned i et rør under gågaden, så den næste generation om 40 år kan finde et sjovt minde, når gågaden igen en gang skal renoveres.