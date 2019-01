Røg forpester deres dagligdag

Røgen fra naboens brændeovn irriterer beboerne på en villavej i Fovrfeld dagligt, når de går i haven eller skal ud og ind ad hoveddøren. Det er så slemt, at de i over tre år har klaget løbende til Esbjerg Kommune.

- Der er blevet klaget 5-10 gange til kommunen. Uden resultat. Teknikere har været ude at lave "snuseprøver" to-tre gange, hvor kommunalt ansatte tester, om de kan lugte røgen. Kommunens folk har også besøgt naboen og kontrolleret træet, som bliver brændt af. Uden at det har afhjulpet problemerne.

Kommunen har mulighed for at gribe ind, hvis der bliver fyret med forurenet træ, eller hvis afbrændingen er til væsentlig gene for naboerne. Men det har kommunen indtil nu ikke ment var tilfældet.

Familien er først og fremmest kede af lugten, men er også klar over, at røgen kan være sundhedsfarlig.

Kæmpet i over tre år

Familien har døjet med røggenerne i flere år og klagede første gang for godt tre år siden til Esbjerg Kommune.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra naboen om hans holdning til familiens klager over røggenerne.

Parret ønsker generelt, at der blev indført en afgift på opvarmning med brændeovn og et gradvist forbud mod brændeovne, for eksempel i lokalplaner for nye udstykninger og forbud mod opsætning af flere brændeovne i eksisterende huse. Samtidig ønsker det, at kommunen nedlægger et afbrændingsforbud mod naboens brug af brændeovn, hvis generne ikke fjernes.

Miljøchef hos Esbjerg Kommune Christina Føns oplyser, at kommunen efter den seneste klage fra ægteparret har taget sagen op for at vurdere, om der er nye gener fra naboens brændeovn.

- Der er tale om et langt forløb, hvor vi tidligere har afgjort, at der ikke var "væsentlige gener" ved afbrændingen, og vi kan kun gribe ind, hvis der er væsentlige gener. Der må godt være lidt røg fra en skorsten, for det er jo lovligt at have brændeovn, forklarer Christina Føns.

Kommunen har informeret ægteparret om, at kommunens sagsbehandler vil foretage tilsyn i kvarteret, og familien vil få information om observationerne.

Kommunen kan give et påbud til ejeren af en brændeovn om at stoppe brugen af brændeovnen, hvis afbrændingen er til "væsentlig gene" for naboer.