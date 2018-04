Røg en joint og startede bilen

Esbjerg: En 21-årig mand fra Esbjerg blev søndag aften klokken 22.30 standset af betjente, da han kom kørende i sin bil i Storegade. Politiet havde fået et tip om, at manden havde røget en joint, inden han satte sig ind bag rattet og startede sin bil. Manden indrømmede, at han havde røget hash og blev taget med på på sygehuset for at få foretaget en blodprøve.