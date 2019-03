Rød-hvide campingvogne holder stort træf i Ribe

RIBE: Kalenderen fortæller, at vi er i årets første forårsmåned, og der er givetvis en del campister, som er ved at have abstinenser efter, at de ikke har luftet campingvogn og fortelt det seneste halve år.

For campister med vogne af mærket Kabe - som er røde og hvide - vil næste weekend byde på et stort træf, som holdes på Ribe Camping.

- Vi holder vores hidtil største træf med cirka 70 vogne og 150 deltagere. Det gør vi i Ribe, og samtidig med træffet holder vi så vores årlige generalforsamling, fortæller bestyrelsesmedlem i Kabe Club Danmark, Arne Dolleris fra Kolding.

Han fortæller, at klubben for ejere af Kabe campingvogne er én af de største mærkeklubber i Danmark. Lige nu er der ejere af 265 vogne, som er medlemmer af klubben. På landsplan i Danmark er der 3300 Kabe-vogne - vogne, som er karakteristiske ved deres Dannebrogsfarver.